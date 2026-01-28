НА ЖИВО
          Фед запази лихвите без промяна въпреки натиска на Тръмп

          28 януари 2026
          Снимка: Smith Collection / Gado / Getty Images
          Федералният резерв на САЩ (Фед) остави основния лихвен процент без промяна по време на първото си заседание по паричната политика за годината, позовавайки се на устойчив икономически растеж и необходимостта от още данни, предаде АФП.

          С решение, прието с вот 10 срещу 2, лихвата остава в диапазона 3,50–3,75% – ход, който беше широко очакван от пазарите, въпреки засилващия се публичен натиск от страна на Доналд Тръмп за нейното понижаване.

          В официалното си изявление Фед подчерта, че икономическата активност „се разширява със стабилни темпове“, а безработицата показва „признаци на стабилизиране“, което според ръководството оправдава пауза в цикъла на понижения.

          Въпреки това Федералният комитет по операциите на открития пазар отчете две особени мнения.
          Управителят Стивън Миран и Кристофър Уолър – смятан за възможен наследник на председателя Джером Пауъл – са гласували за понижение на лихвата с 0,25 процентни пункта.

          През последните три заседания Фед вече понижи лихвите с общо 0,75 пункта, на фона на опасения за охлаждане на пазара на труда. Миран, който беше назначен наскоро от Тръмп, настояваше за по-агресивни намаления и при предишните решения.

          Силният растеж на БВП, относително ниската безработица и упорито високата инфлация обаче наклониха везните към изчакване, което отново поставя Федералния резерв в разрез с позицията на президента, настояващ за по-евтин кредит с цел стимулиране на икономиката.

