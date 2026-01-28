Фед запази лихвите без промяна въпреки натиска на Тръмп

Федералният резерв на САЩ (Фед) остави основния лихвен процент без промяна по време на първото си заседание по паричната политика за годината, позовавайки се на устойчив икономически растеж и необходимостта от още данни, предаде АФП.

С решение, прието с вот 10 срещу 2, лихвата остава в диапазона 3,50–3,75% – ход, който беше широко очакван от пазарите, въпреки засилващия се публичен натиск от страна на Доналд Тръмп за нейното понижаване.

В официалното си изявление Фед подчерта, че икономическата активност „се разширява със стабилни темпове“, а безработицата показва „признаци на стабилизиране“, което според ръководството оправдава пауза в цикъла на понижения.

Въпреки това Федералният комитет по операциите на открития пазар отчете две особени мнения.

Управителят Стивън Миран и Кристофър Уолър – смятан за възможен наследник на председателя Джером Пауъл – са гласували за понижение на лихвата с 0,25 процентни пункта.

През последните три заседания Фед вече понижи лихвите с общо 0,75 пункта, на фона на опасения за охлаждане на пазара на труда. Миран, който беше назначен наскоро от Тръмп, настояваше за по-агресивни намаления и при предишните решения.

Силният растеж на БВП, относително ниската безработица и упорито високата инфлация обаче наклониха везните към изчакване, което отново поставя Федералния резерв в разрез с позицията на президента, настояващ за по-евтин кредит с цел стимулиране на икономиката.