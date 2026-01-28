Филип Буков след кървавите заплахи: Не се страхувам за живота си

Не ме е страх за живота ми! Ако някой наистина иска да ме изплаши, ще използва мисъл и конкретно послание, а няма да маже кетчуп и кисело мляко по гаража ми. Това каза пред „България Днес“ актьорът Филип Буков, който преди дни осъмна с лепкава „изненада“ по гаража си.

Секссимволът сам споделя снимка от произшествието на вратата, на която бе изписана буквата му „Ф“ – в кървавочервено. Гледката напомня на истински психотрилър, в който главният преследван е именно известният красавец.

„За мен това е абсолютна шега. Или на някой тийнейджър от квартала му е било скучно, или някоя дама ми е сърдита. Явно нещо съм направил“, сподели през смях звездата от „Татковци“.

Не такова е мнението на част от хората в коментарите. Обезпокоени за своя любимец, те нищят всякакви теории и дори го питат: „Не се ли обадихте в полицията?“.

Отговорът на Филип е доста цветущ и изчерпателен: „И какво да им кажа? Някой се е изсрал на гаража ми?“.

Шегата от лека и безобидна бързо прерасна в открит скандал в социалките, подпален от журналистката Калина Паскалева. Според нея, Буков сам се е омазал с цел шоу – на гърба на хора като нея, срещу които има реални заплахи. През годините две от колите ѝ са разбивани с бухалки, а обаждания с предупреждения идвали от „най-високи нива на наркойерархията“

Ако някой направи покушение срещу теб или те заплашва по телефона, последното нещо, което ти идва да направиш, е да се смееш“, нападна актьора Паскалева, която от десет лета живее в страх и параноя.

На нейните обвинения Буков отговаря: „Всеки може да говори, каквото пожелае. Нямам си работа да мажа аз 5 минути и после да чистя един час с няколко кофи вода и парцал. Даже и във фугите се беше набил кетчуп. Не приемам сериозно коментара.