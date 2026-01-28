Финансовият министър на САЩ: ЕС е поставил търговията с Индия пред Украйна

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент изрази остро разочарование от търговските отношения на Европейския съюз с Индия, като заяви, че Брюксел се е отказал от по-строги санкции срещу Русия, за да осигури финализирането на мащабно търговско споразумение с Ню Делхи.

Бесент направи коментарите си в интервю за CNBC, след като на 27 януари ЕС и Индия договориха ключово търговско споразумение, по което се работи от години.

„Европейците трябва да правят това, което е най-добро за самите тях“, заяви Скот Бесент, но добави: „Ще ви кажа обаче… намирам европейците за много разочароващи, защото именно те са на първа линия във войната между Украйна и Русия“.

Руски петрол и европейски пазар

Бесент подчерта, че Индия продължава да купува санкциониран руски петрол, който след рафиниране се изнася към Европа.

„Индия купува санкциониран руски петрол. И познайте кой купуваше рафинираните продукти? Европейците. Така че европейците финансират войната срещу самите себе си“, заяви американският финансов министър.

По думите му, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи допълнителни мита върху Индия през август заради покупките на руски петрол, Вашингтон е очаквал подкрепа от европейските си съюзници.

„Европа не искаше да се присъедини. И се оказва, че това е било, защото са искали да сключат това търговско споразумение“, добави Бесент.

Търговия пред ценности

Договоряното в продължение на десетилетия споразумение между ЕС и Индия предвижда намаляване или премахване на митата за по-голямата част от европейския износ, както и редица други търговски и регулаторни облекчения от двете страни.

В заключение Бесент отправи директно политическо обвинение към европейските лидери:

„Така че всеки път, когато чуете европеец да говори за значението на украинския народ, помнете, че те поставиха търговията пред украинския народ“.

Изказването на американския финансов министър идва на фона на нарастващо напрежение между Вашингтон и Брюксел относно санкционната политика срещу Русия и различията в подхода към глобалната търговия в условията на войната в Украйна.