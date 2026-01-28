Финансовият министър на САЩ: ЕС е поставил търговията с Индия пред Украйна

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент изрази остро разочарование от търговските отношения на Европейския съюз с Индия, като заяви, че Брюксел се е отказал от по-строги санкции срещу Русия, за да осигури финализирането на мащабно търговско споразумение с Ню Делхи.
Бесент направи коментарите си в интервю за CNBC, след като на 27 януари ЕС и Индия договориха ключово търговско споразумение, по което се работи от години.
Руски петрол и европейски пазар
Бесент подчерта, че Индия продължава да купува санкциониран руски петрол, който след рафиниране се изнася към Европа.
По думите му, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи допълнителни мита върху Индия през август заради покупките на руски петрол, Вашингтон е очаквал подкрепа от европейските си съюзници.
Търговия пред ценности
Договоряното в продължение на десетилетия споразумение между ЕС и Индия предвижда намаляване или премахване на митата за по-голямата част от европейския износ, както и редица други търговски и регулаторни облекчения от двете страни.
В заключение Бесент отправи директно политическо обвинение към европейските лидери:
Изказването на американския финансов министър идва на фона на нарастващо напрежение между Вашингтон и Брюксел относно санкционната политика срещу Русия и различията в подхода към глобалната търговия в условията на войната в Украйна.
