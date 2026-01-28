НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Фицо след среща с Тръмп заяви, че е „обезпокоен за душевното му здраве“

          28 януари 2026 | 09:59 1330
          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Премиерът на Словакия Роберт Фицо, един от малкото политици от ЕС, които често подкрепят Доналд Тръмп, заяви пред лидерите на ЕС по време на срещата на върха в Давос, че е „загрижен“ за душевното му състояние след среща лице в лице с президента на САЩ. Петима европейски дипломати, запознати с разговора, съобщиха това пред Politico.

          - Реклама -

          Източници отбелязват, че словашкият премиер е направил забележките си на отделна неформална среща на няколко лидери на ЕС и висши служители. Според двама дипломати Фицо е използвал думата „опасно“, за да опише поведението на президента на САЩ по време на частната им среща в имението на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида на 17 януари.

          Въпреки че никой от дипломатите, които са говорили пред Politico, не е присъствал на срещата, няколко лидери са ги информирали за разговора малко след това. Всички обаче казаха, че не знаят подробностите за това, което Тръмп е казал на Фицо, които биха могли да провокират толкова силна реакция.

          Прессекретарят на Белия дом Анна Кели заяви: „Това е пълна и абсолютна измама от анонимни европейски дипломати, които се опитват да привлекат внимание. Срещата в Мар-а-Лаго беше позитивна и продуктивна“.

          Висш служител от американската администрация, присъствал на срещата с Тръмп и Фицо, също заяви, че не си спомня никакви неловки моменти или неподходящи разговори. Той описа срещата като „приятна, нормална и включваща някои безгрижни разговори“.

          Междувременно един европейски дипломат заяви, че Фицо изглежда „травмиран“ от срещата си с Тръмп. Фицо определи Тръмп като „луд“, казва дипломатът, използвайки думи, предадени му от лидера на страната му, който е участвал пряко в разговора.

          Премиерът на Словакия Роберт Фицо, един от малкото политици от ЕС, които често подкрепят Доналд Тръмп, заяви пред лидерите на ЕС по време на срещата на върха в Давос, че е „загрижен“ за душевното му състояние след среща лице в лице с президента на САЩ. Петима европейски дипломати, запознати с разговора, съобщиха това пред Politico.

          - Реклама -

          Източници отбелязват, че словашкият премиер е направил забележките си на отделна неформална среща на няколко лидери на ЕС и висши служители. Според двама дипломати Фицо е използвал думата „опасно“, за да опише поведението на президента на САЩ по време на частната им среща в имението на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида на 17 януари.

          Въпреки че никой от дипломатите, които са говорили пред Politico, не е присъствал на срещата, няколко лидери са ги информирали за разговора малко след това. Всички обаче казаха, че не знаят подробностите за това, което Тръмп е казал на Фицо, които биха могли да провокират толкова силна реакция.

          Прессекретарят на Белия дом Анна Кели заяви: „Това е пълна и абсолютна измама от анонимни европейски дипломати, които се опитват да привлекат внимание. Срещата в Мар-а-Лаго беше позитивна и продуктивна“.

          Висш служител от американската администрация, присъствал на срещата с Тръмп и Фицо, също заяви, че не си спомня никакви неловки моменти или неподходящи разговори. Той описа срещата като „приятна, нормална и включваща някои безгрижни разговори“.

          Междувременно един европейски дипломат заяви, че Фицо изглежда „травмиран“ от срещата си с Тръмп. Фицо определи Тръмп като „луд“, казва дипломатът, използвайки думи, предадени му от лидера на страната му, който е участвал пряко в разговора.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Екранът като бавачка: кога удобството се превръща в риск за детското развитие

          Дамяна Караджова -
          Най-малките деца се оказват сред най-активните потребители на дигитални устройства, а последиците от това все по-често тревожат специалистите.
          България

          Напрежение по оста София-Скопие: МВнР на РСМ обвини България, че се държи като „рецензент“

          Екип Евроком -
          Дипломатическото напрежение между България и Република Северна Македония (РСМ) навлезе в нова фаза на размяна на остри реплики. Външното министерство в Скопие реагира бурно...
          Свят

          Тръмп заплаши Иран с „прекрасна армада“ от кораби

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че армада от американски кораби се насочва към Иран и изрази надежда, че Техеран ще се съгласи на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions