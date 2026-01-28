Фицо след среща с Тръмп заяви, че е „обезпокоен за душевното му здраве“

Премиерът на Словакия Роберт Фицо, един от малкото политици от ЕС, които често подкрепят Доналд Тръмп, заяви пред лидерите на ЕС по време на срещата на върха в Давос, че е „загрижен“ за душевното му състояние след среща лице в лице с президента на САЩ. Петима европейски дипломати, запознати с разговора, съобщиха това пред Politico.

Източници отбелязват, че словашкият премиер е направил забележките си на отделна неформална среща на няколко лидери на ЕС и висши служители. Според двама дипломати Фицо е използвал думата „опасно“, за да опише поведението на президента на САЩ по време на частната им среща в имението на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида на 17 януари.

Въпреки че никой от дипломатите, които са говорили пред Politico, не е присъствал на срещата, няколко лидери са ги информирали за разговора малко след това. Всички обаче казаха, че не знаят подробностите за това, което Тръмп е казал на Фицо, които биха могли да провокират толкова силна реакция.

Прессекретарят на Белия дом Анна Кели заяви: „Това е пълна и абсолютна измама от анонимни европейски дипломати, които се опитват да привлекат внимание. Срещата в Мар-а-Лаго беше позитивна и продуктивна“.

Висш служител от американската администрация, присъствал на срещата с Тръмп и Фицо, също заяви, че не си спомня никакви неловки моменти или неподходящи разговори. Той описа срещата като „приятна, нормална и включваща някои безгрижни разговори“.

Междувременно един европейски дипломат заяви, че Фицо изглежда „травмиран“ от срещата си с Тръмп. Фицо определи Тръмп като „луд“, казва дипломатът, използвайки думи, предадени му от лидера на страната му, който е участвал пряко в разговора.