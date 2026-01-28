Foreign Affairs: Тръмп може да анулира гаранциите за сигурност за Украйна

Украйна и нейните партньори се нуждаят от конкретен и дългосрочен план за укрепване и поддържане на военната мощ на страната, независимо дали ще бъде постигнато примирие във войната с Русия. Това се посочва в анализ на изданието Foreign Affairs, в който се подчертава, че Европа трябва да е подготвена за сценарий, при който САЩ оттеглят или анулират поетите гаранции за сигурност.

Според автора разполагането на западни войски в Украйна, както и ясен ангажимент за ответни действия при нова руска инвазия, биха били полезни елементи от подобна стратегия. Въпреки това, основата на дългосрочното сдържане трябва да бъдат собствените бойни способности на Украйна, включително технологичните ѝ постижения в отбранителната индустрия.

„Киев се нуждае от програма за подкрепа на партньорите, която съчетава големи пакети за помощ, инвестиции, придобивания, разузнавателно сътрудничество и канали за подготовка на кадри като част от по-мащабен план за укрепване на въоръжените сили и промишлената база – в идеалния случай за период от поне пет години“, се казва в материала.

Скъпо превъоръжаване, но още по-скъпа алтернатива

Анализът подчертава, че превъоръжаването на Украйна ще изисква огромни ресурси, докато Европа все още няма капацитет за стабилно дългосрочно финансиране. Въпреки това алтернативата – украинската армия да остане постоянно в режим на оцеляване – би била още по-скъпа и рискована.

Изданието отбелязва, че САЩ са готови да участват в бъдеща архитектура за сигурност на Украйна, включително чрез разполагане на войски под европейско ръководство и дори гаранции, наподобяващи член 5 на НАТО. Но дори при американско участие надеждността на тези гаранции остава под въпрос.

Причината – липсата на готовност както на Европа, така и на САЩ да воюват пряко за Украйна, както и многократните изявления след 2022 г., че целта е избягване на директен конфликт с Русия.

Факторът Тръмп и несигурните гаранции

Несигурността допълнително се задълбочава от непредсказуемия характер на Доналд Тръмп, както и от възгледите му за Русия и напрежението в трансатлантическите отношения.

„Дори ако Тръмп се съгласи на подкрепа на САЩ на хартия, малко неща биха го спрели да наруши обещанието си при руска атака. Той може лесно да обяви споразумението за невалидно, твърдейки, че Украйна е провокирала агресията“, се посочва в анализа.

Заради това Европа и Украйна настояват САЩ да оглавят механизма за наблюдение и контрол на евентуално прекратяване на огъня, а Киев настоява Конгресът на САЩ да закрепи гаранциите на законодателно ниво. Но дори и това не гарантира изпълнение, тъй като реалните действия зависят от президента, отбелязва авторът.

Вътрешните проблеми на Украйна

За да бъде успешна всяка стратегия, Украйна първо трябва да реши собствените си системни проблеми, най-вече острия недостиг на личен състав.

„Способността на Украйна да набира, обучава, ротира и поддържа войски беше изчерпана от изтощителния характер на войната“, пише изданието, като подчертава нуждата от многогодишна планова рамка, която да свърже военната визия с реалистично финансиране и да позволи изграждане на устойчив резерв от войници.

В този контекст разполагането на многонационални сили не трябва да замества украинската армия, а да бъде част от по-широка архитектура за сигурност, която я подсилва.

Цената на сигурността

По оценки на The Economist, Украйна ще се нуждае от около 390 млрд. долара бюджетна и военна подкрепа между 2026 и 2029 г., като около 50 млрд. долара годишно ще са необходими само за покриване на бюджетния дефицит.

За да бъде постигнато това, европейските членове на НАТО ще трябва приблизително да удвоят сегашната си подкрепа – от около 0,2% до 0,4% от БВП.