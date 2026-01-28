Фотоизложба в центъра на София почете легендата Димитър Пенев

Днес, 28 януари, в Градската градина пред Народен театър „Иван Вазов“ в София беше открита фотоизложба, посветена на легендата на българския футбол Димитър Пенев.

- Реклама -

Историята на Стратега от Мировяне е разказана чрез 80 фотографии, заснети от фотографа Бончук Андонов. Изложбата представя емблематични моменти от богатата му кариера и личния му път във футбола. Инициативата е организирана от Столична община със съдействието на Фондация „София – Европейска столица на спорта“.

На откриването присъстваха кметът на София Васил Терзиев, спортният директор на ЦСКА Бойко Величков, бившият президент на БФС Валентин Михов, ректорът на НСА Красимир Петков, както и Йордан Велков – първият председател на фенклуба на ЦСКА.

Димитър Пенев ни напусна на 3 януари на 80-годишна възраст, оставяйки след себе си огромно наследство в българския футбол.