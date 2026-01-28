НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Фотоизложба в центъра на София почете легендата Димитър Пенев

          В Градската градина пред Народния театър беше открита изложба с 80 фотографии, проследяващи живота и кариерата на Димитър Пенев

          28 януари 2026 | 22:15 110
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Днес, 28 януари, в Градската градина пред Народен театър „Иван Вазов“ в София беше открита фотоизложба, посветена на легендата на българския футбол Димитър Пенев.

          - Реклама -

          Историята на Стратега от Мировяне е разказана чрез 80 фотографии, заснети от фотографа Бончук Андонов. Изложбата представя емблематични моменти от богатата му кариера и личния му път във футбола. Инициативата е организирана от Столична община със съдействието на Фондация „София – Европейска столица на спорта“.

          На откриването присъстваха кметът на София Васил Терзиев, спортният директор на ЦСКА Бойко Величков, бившият президент на БФС Валентин Михов, ректорът на НСА Красимир Петков, както и Йордан Велков – първият председател на фенклуба на ЦСКА.

          Димитър Пенев ни напусна на 3 януари на 80-годишна възраст, оставяйки след себе си огромно наследство в българския футбол.

          Днес, 28 януари, в Градската градина пред Народен театър „Иван Вазов“ в София беше открита фотоизложба, посветена на легендата на българския футбол Димитър Пенев.

          - Реклама -

          Историята на Стратега от Мировяне е разказана чрез 80 фотографии, заснети от фотографа Бончук Андонов. Изложбата представя емблематични моменти от богатата му кариера и личния му път във футбола. Инициативата е организирана от Столична община със съдействието на Фондация „София – Европейска столица на спорта“.

          На откриването присъстваха кметът на София Васил Терзиев, спортният директор на ЦСКА Бойко Величков, бившият президент на БФС Валентин Михов, ректорът на НСА Красимир Петков, както и Йордан Велков – първият председател на фенклуба на ЦСКА.

          Димитър Пенев ни напусна на 3 януари на 80-годишна възраст, оставяйки след себе си огромно наследство в българския футбол.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Левски спечели последната си контрола преди подновяването на сезона

          Николай Минчев -
          Левски победи Вихрен (Сандански) с 3:1 в последната си контрола от предсезонната подготовка. Двубоят се игра на стадион „Георги Аспарухов“, а „сините“ вече очакват...
          Други

          Александър Овечкин  се доближи до историческа граница

          Станимир Бакалов -
          Капитанът Александър Овечкин вкара единственото попадение за Вашингтон Кепитълс при загубата с 1:5 като гост на Сиатъл Кракен. По този начин 40-годишният руснак вече...
          Спорт

          Лудогорец обяви изходящ трансфер

          Станимир Бакалов -
          Лудогорец и Ботев (Пловдив) финализираха успешно преговорите по сделка за отдаването под наем на крилото Емерсон Родригес, съобщи официалният сайт на „орлите“. 25-годишният колумбиец ще...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions