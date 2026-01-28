Франция подкрепя включването на иранския Корпус на гвардейците на революцията в терористичния списък на ЕС

Франция ще подкрепи инициатива, водена от Италия, за включването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция на Иран в списъка на Европейския съюз с „терористични организации“, съобщиха от френското президентство.

Решението идва след обвинения, че Корпус на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) играе водеща роля в смъртоносните репресии срещу антиправителствените протести в Иран, предаде АФП.

„Франция подкрепя включването на IRGC в европейския списък на терористичните организации“, заявиха от Елисейския дворец.

IRGC се възприема като идеологическата армия на Иран, чиято основна мисия е да гарантира оцеляването на Ислямската революция от 1979 г. Корпусът има ключова роля не само във вътрешната сигурност на страната, но и в регионалните военни операции на Техеран.

Организацията вече е обявена за терористична от Австралия, Канада и Съединените щати, но досега не е включена в аналогичния списък на Европейския съюз или на Обединеното кралство.

Подкрепата на Париж за италианската инициатива засилва натиска върху Брюксел да предприеме по-твърда линия спрямо Иран, на фона на ескалиращото напрежение около човешките права и ролята на Техеран в регионалната и глобалната сигурност.