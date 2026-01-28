НА ЖИВО
          Франция подкрепя включването на иранския Корпус на гвардейците на революцията в терористичния списък на ЕС

          28 януари 2026 | 21:59
          Снимка: AP Photo
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Франция ще подкрепи инициатива, водена от Италия, за включването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция на Иран в списъка на Европейския съюз с „терористични организации“, съобщиха от френското президентство.

          Решението идва след обвинения, че Корпус на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) играе водеща роля в смъртоносните репресии срещу антиправителствените протести в Иран, предаде АФП.

          „Франция подкрепя включването на IRGC в европейския списък на терористичните организации“, заявиха от Елисейския дворец.

          IRGC се възприема като идеологическата армия на Иран, чиято основна мисия е да гарантира оцеляването на Ислямската революция от 1979 г. Корпусът има ключова роля не само във вътрешната сигурност на страната, но и в регионалните военни операции на Техеран.

          Организацията вече е обявена за терористична от Австралия, Канада и Съединените щати, но досега не е включена в аналогичния списък на Европейския съюз или на Обединеното кралство.

          Подкрепата на Париж за италианската инициатива засилва натиска върху Брюксел да предприеме по-твърда линия спрямо Иран, на фона на ескалиращото напрежение около човешките права и ролята на Техеран в регионалната и глобалната сигурност.

