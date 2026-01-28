Фредериксен: САЩ и Европа трябва да са единни заради сигурността в Арктика

Датският министър-председател Мете Фредериксен заяви, че Съединените щати и Европа трябва да действат заедно, тъй като споделят общи опасения за сигурността в Арктика. Изявлението ѝ беше направено по време на конференция в Париж и е цитирано от Ройтерс.

„Световният ред, който познавахме и за който се борихме в продължение на 80 години, приключи и не смятам, че ще се завърне“, заяви Фредериксен. По думите ѝ най-добрият път напред е трансатлантическо единство, въпреки нарастващите геополитически напрежения.

Тя подчерта, че Дания ще търси начин да върви напред заедно със САЩ, тъй като двете страни имат общи притеснения за стабилността в Арктика. „Русия не иска мир с Европа“, добави датският премиер.

По-късно днес Фредериксен и премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен се очаква да се срещнат с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. Разговорите се провеждат на фона на усилията на Копенхаген и Нуук да си осигурят европейска подкрепа, след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп настоява за контрол над арктическия остров, който от векове е част от датската държава.

Премиерът на Гренландия заяви, че островът няма да се поддаде на външен натиск, но се нуждае от допълнителни ресурси за наблюдение и сигурност. „Опитваме се да устоим на натиска отвън и да успокоим хората, които са уплашени и притеснени“, каза Нилсен.

Той допълни, че Гренландия подкрепя увеличаването на мерките за сигурност в региона, заради поведението на Русия, което според него създава нови рискове за Арктика и Северния Атлантик.