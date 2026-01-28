НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Георги Димов: Европа навлезе в епоха на унижението

          28 януари 2026 | 20:20 300
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Контра“ доц. Георги Димов направи остра критика на състоянието на Европейския съюз, който определи като „Европа на две скорости“, белязана от „брутални социални неравенства и политическа деградация“. Той посочи Давос като „Давос 2.0“ и предупреди, че изказванията на Марк Карни трябва да се четат „под съответния ъгъл“, защото съдържат внушения, а не решения.

          - Реклама -

          Според Димов Европа е допуснала четири „големи гряха“ – мигрантската политика, зелената енергийна трансформация, прекъсването на евтините енергийни източници и финансирането на войната в Украйна. „Европа се превърна от субект в обект на геополитиката“, заяви той. По думите му България е изправена пред стратегически избор, тъй като „няма вечни съюзи – има само съюзи по интереси“.

          В предаването „Контра“ доц. Георги Димов направи остра критика на състоянието на Европейския съюз, който определи като „Европа на две скорости“, белязана от „брутални социални неравенства и политическа деградация“. Той посочи Давос като „Давос 2.0“ и предупреди, че изказванията на Марк Карни трябва да се четат „под съответния ъгъл“, защото съдържат внушения, а не решения.

          - Реклама -

          Според Димов Европа е допуснала четири „големи гряха“ – мигрантската политика, зелената енергийна трансформация, прекъсването на евтините енергийни източници и финансирането на войната в Украйна. „Европа се превърна от субект в обект на геополитиката“, заяви той. По думите му България е изправена пред стратегически избор, тъй като „няма вечни съюзи – има само съюзи по интереси“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Арх. Иван Шишков: Бизнесът и гражданите искат ред и законност, а не политически илюзии

          Екип Евроком -
          Липсата на ясни правила, законност и предвидима среда превръща българския бизнес в заложник на политическата конюнктура, а гражданите – в потърпевши от липсата на...
          Политика

          Арх. Иван Шишков: Щом се налага да спасяваме проекти сега, значи държавата ги е забавила с години

          Екип Евроком -
          Липсата на ритмичност и непрекъснатото забавяне на ключови национални проекти се превръщат в хроничен проблем за българската инфраструктура. Това стана ясно от коментара на...
          Европа

          Европа на три скорости: България – регион, не държава?

          Ирина Илиева -
          В разговор в предаването „Контра“ Георги Сайков коментира информация на Reuters за идея решенията в ЕС да се концентрират в шест държави. По думите...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions