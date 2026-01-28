Георги Димов: Европа навлезе в епоха на унижението

В предаването „Контра“ доц. Георги Димов направи остра критика на състоянието на Европейския съюз, който определи като „Европа на две скорости“, белязана от „брутални социални неравенства и политическа деградация“. Той посочи Давос като „Давос 2.0“ и предупреди, че изказванията на Марк Карни трябва да се четат „под съответния ъгъл“, защото съдържат внушения, а не решения.

Според Димов Европа е допуснала четири „големи гряха“ – мигрантската политика, зелената енергийна трансформация, прекъсването на евтините енергийни източници и финансирането на войната в Украйна. „Европа се превърна от субект в обект на геополитиката“, заяви той. По думите му България е изправена пред стратегически избор, тъй като „няма вечни съюзи – има само съюзи по интереси“.