Google неволно повдигна завесата над амбициозен проект, който може да преначертае стратегията на технологичния гигант при настолните компютри. Чрез доклад за грешка в Chromium Issue Tracker, касаещ табовете в режим „Инкогнито“, ентусиастите получиха неочакван достъп до „Aluminum OS“. Това е вътрешното кодово име на пълномащабен десктоп интерфейс, който надхвърля познатото досега огледално отразяване на екрана.

Новата платформа е базирана на архитектурата Android 16 и демонстрира сериозните намерения на компанията за навлизане във високия клас компютърни технологии. Тестовете се провеждат върху хардуер на HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook, оборудван с процесор Intel Core i5. Конкретната версия, забелязана в изтеклите данни, носи обозначението ZL1A.260119.001.A1.

Визуалната трансформация е значителна и ясно разграничава Aluminum OS от мобилните корени на операционната система. Потребителският интерфейс включва модифицирана лента за състоянието, оптимизирана за големи монитори. В лявата ѝ част е разположено детайлно отчитане на времето до секунда и пълната дата, докато дясната част е запазена за системни индикатори. Сред тях се открояват модерната икона на батерията Android 16 M3E, Wi-Fi сигналът и, което е ключово – икона на Gemini. Това подсказва, че AI асистентът на Google ще бъде вграден като стандартна функционалност, а не като допълнително приложение. Дори курсорът на мишката е преработен с нова „опашка“ за по-добра видимост.

Функционалността също бележи скок напред. Android версията на браузъра Chrome най-накрая получава дългоочаквания специален бутон за разширения, което предполага поддръжка на пълна екосистема от плъгини в десктоп среда. Мултитаскингът е оптимизиран с прозоречна система, наподобяваща ергономията на ChromeOS, включваща бутони за минимизиране, цял екран и затваряне. Наличен е и стабилен режим на разделен екран за по-ефективна работа с няколко приложения едновременно. Въпреки че лентата със задачи запазва познатия вид от таблетния интерфейс, цялостната система изглежда като завършен продукт, готов за конкурентния пазар на настолни операционни системи.