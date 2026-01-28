28 януари 2026 | 11:21
24
Google неволно повдигна завесата над амбициозен проект, който може да преначертае стратегията на технологичния гигант при настолните компютри. Чрез доклад за грешка в Chromium Issue Tracker, касаещ табовете в режим „Инкогнито“, ентусиастите получиха неочакван достъп до „Aluminum OS“. Това е вътрешното кодово име на пълномащабен десктоп интерфейс, който надхвърля познатото досега огледално отразяване на екрана.
- Реклама -
Новата платформа е базирана на архитектурата Android 16 и демонстрира сериозните намерения на компанията за навлизане във високия клас компютърни технологии. Тестовете се провеждат върху хардуер на HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook, оборудван с процесор Intel Core i5. Конкретната версия, забелязана в изтеклите данни, носи обозначението ZL1A.260119.001.A1.
Визуалната трансформация е значителна и ясно разграничава Aluminum OS от мобилните корени на операционната система. Потребителският интерфейс включва модифицирана лента за състоянието, оптимизирана за големи монитори. В лявата ѝ част е разположено детайлно отчитане на времето до секунда и пълната дата, докато дясната част е запазена за системни индикатори. Сред тях се открояват модерната икона на батерията Android 16 M3E, Wi-Fi сигналът и, което е ключово – икона на Gemini. Това подсказва, че AI асистентът на Google ще бъде вграден като стандартна функционалност, а не като допълнително приложение. Дори курсорът на мишката е преработен с нова „опашка“ за по-добра видимост.
Функционалността също бележи скок напред. Android версията на браузъра Chrome най-накрая получава дългоочаквания специален бутон за разширения, което предполага поддръжка на пълна екосистема от плъгини в десктоп среда. Мултитаскингът е оптимизиран с прозоречна система, наподобяваща ергономията на ChromeOS, включваща бутони за минимизиране, цял екран и затваряне. Наличен е и стабилен режим на разделен екран за по-ефективна работа с няколко приложения едновременно. Въпреки че лентата със задачи запазва познатия вид от таблетния интерфейс, цялостната система изглежда като завършен продукт, готов за конкурентния пазар на настолни операционни системи.
Google неволно повдигна завесата над амбициозен проект, който може да преначертае стратегията на технологичния гигант при настолните компютри. Чрез доклад за грешка в Chromium Issue Tracker, касаещ табовете в режим „Инкогнито“, ентусиастите получиха неочакван достъп до „Aluminum OS“. Това е вътрешното кодово име на пълномащабен десктоп интерфейс, който надхвърля познатото досега огледално отразяване на екрана.
- Реклама -
Новата платформа е базирана на архитектурата Android 16 и демонстрира сериозните намерения на компанията за навлизане във високия клас компютърни технологии. Тестовете се провеждат върху хардуер на HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook, оборудван с процесор Intel Core i5. Конкретната версия, забелязана в изтеклите данни, носи обозначението ZL1A.260119.001.A1.
Визуалната трансформация е значителна и ясно разграничава Aluminum OS от мобилните корени на операционната система. Потребителският интерфейс включва модифицирана лента за състоянието, оптимизирана за големи монитори. В лявата ѝ част е разположено детайлно отчитане на времето до секунда и пълната дата, докато дясната част е запазена за системни индикатори. Сред тях се открояват модерната икона на батерията Android 16 M3E, Wi-Fi сигналът и, което е ключово – икона на Gemini. Това подсказва, че AI асистентът на Google ще бъде вграден като стандартна функционалност, а не като допълнително приложение. Дори курсорът на мишката е преработен с нова „опашка“ за по-добра видимост.
Функционалността също бележи скок напред. Android версията на браузъра Chrome най-накрая получава дългоочаквания специален бутон за разширения, което предполага поддръжка на пълна екосистема от плъгини в десктоп среда. Мултитаскингът е оптимизиран с прозоречна система, наподобяваща ергономията на ChromeOS, включваща бутони за минимизиране, цял екран и затваряне. Наличен е и стабилен режим на разделен екран за по-ефективна работа с няколко приложения едновременно. Въпреки че лентата със задачи запазва познатия вид от таблетния интерфейс, цялостната система изглежда като завършен продукт, готов за конкурентния пазар на настолни операционни системи.