НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Горещи „гейзери“ в мазетата: Месеци без ремонт в блок в „Дианабад“ плашат хората

          28 януари 2026 | 08:43 60
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Жители на столичния квартал „Дианабад“ алармират за тежка и продължаваща с месеци авария в жилищен блок, при която гореща вода от топлопреносната мрежа изтича под основите на сградата. По думите им проблемът е от 20 декември, но въпреки многобройните сигнали до „Топлофикация – София“, конкретен срок за ремонт все още няма.

          - Реклама -

          От седмици в мазетата на кооперацията се образуват локви от вряла вода, а на места от бетонните плочи избиват цели гейзери, придружени от гъста пара и силна миризма на мухъл. Хората се опасяват, че постоянната влага вече застрашава конструкцията на 54-годишната сграда.

          „Водата влиза директно в основите на блока. Притесняваме се от сериозни и необратими щети“, споделят живеещите.

          Освен риска за стабилността на сградата, кооператорите посочват и опасност за електрическата инсталация, включително риск от токов удар, както и значителни материални щети. В мазетата са унищожени електроуреди, лични вещи и зимнина, а влагата е постоянна.

          Според жителите проблемът има и финансова страна – разхищение на топла вода, за която те продължават да плащат.

          „Плащаме и водата, която изтича, и парата, която отива във въздуха. После сметките идват безобразно високи“, казва един от потърпевшите.

          Сигналите до „Топлофикация – София“ са ежедневни, но резултат няма.

          „Казват ни, че сигналът е приет, и дотам. Нищо не се случва“, разказва една от живущите.

          Заради постоянната влага в мазетата вече има и сериозен санитарен проблем – мухъл, неприятна миризма, хлебарки и дори плъхове. Част от хората твърдят, че влагата и напрежението са довели до влошаване на здравословното им състояние.

          „Това вече не е просто теч, а среда, в която не може да се живее“, алармират жителите.

          Хората настояват за спешна намеса, ясен график за ремонт и обезщетение за нанесените щети. От „Топлофикация – София“ са заявили, че ремонтът ще започне „възможно най-бързо“ през тази година, но конкретни срокове към момента не са посочени.

          Жители на столичния квартал „Дианабад“ алармират за тежка и продължаваща с месеци авария в жилищен блок, при която гореща вода от топлопреносната мрежа изтича под основите на сградата. По думите им проблемът е от 20 декември, но въпреки многобройните сигнали до „Топлофикация – София“, конкретен срок за ремонт все още няма.

          - Реклама -

          От седмици в мазетата на кооперацията се образуват локви от вряла вода, а на места от бетонните плочи избиват цели гейзери, придружени от гъста пара и силна миризма на мухъл. Хората се опасяват, че постоянната влага вече застрашава конструкцията на 54-годишната сграда.

          „Водата влиза директно в основите на блока. Притесняваме се от сериозни и необратими щети“, споделят живеещите.

          Освен риска за стабилността на сградата, кооператорите посочват и опасност за електрическата инсталация, включително риск от токов удар, както и значителни материални щети. В мазетата са унищожени електроуреди, лични вещи и зимнина, а влагата е постоянна.

          Според жителите проблемът има и финансова страна – разхищение на топла вода, за която те продължават да плащат.

          „Плащаме и водата, която изтича, и парата, която отива във въздуха. После сметките идват безобразно високи“, казва един от потърпевшите.

          Сигналите до „Топлофикация – София“ са ежедневни, но резултат няма.

          „Казват ни, че сигналът е приет, и дотам. Нищо не се случва“, разказва една от живущите.

          Заради постоянната влага в мазетата вече има и сериозен санитарен проблем – мухъл, неприятна миризма, хлебарки и дори плъхове. Част от хората твърдят, че влагата и напрежението са довели до влошаване на здравословното им състояние.

          „Това вече не е просто теч, а среда, в която не може да се живее“, алармират жителите.

          Хората настояват за спешна намеса, ясен график за ремонт и обезщетение за нанесените щети. От „Топлофикация – София“ са заявили, че ремонтът ще започне „възможно най-бързо“ през тази година, но конкретни срокове към момента не са посочени.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Европейската прокуратура изправя пред съда бившия кмет на Варна – Иван Портних

          Дамяна Караджова -
          В Софийския градски съд започва делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних.
          Общество

          Грипната вълна разширява обхвата си: нови ограничения в Пловдивско и Бургаско

          Дамяна Караджова -
          В област Пловдив се въвеждат временни противоепидемични мерки в периода от 28 януари до 6 февруари включително.
          Икономика

          Владимир Иванов: Въвеждането на еврото мина по-добре от очакваното

          Пламена Ганева -
          Процесът по въвеждане на еврото в България е преминал спокойно и без сериозни сътресения, като опасенията за масови проблеми не са се оправдали. Това...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions