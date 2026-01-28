Горещи „гейзери“ в мазетата: Месеци без ремонт в блок в „Дианабад“ плашат хората

Жители на столичния квартал „Дианабад“ алармират за тежка и продължаваща с месеци авария в жилищен блок, при която гореща вода от топлопреносната мрежа изтича под основите на сградата. По думите им проблемът е от 20 декември, но въпреки многобройните сигнали до „Топлофикация – София“, конкретен срок за ремонт все още няма.

От седмици в мазетата на кооперацията се образуват локви от вряла вода, а на места от бетонните плочи избиват цели гейзери, придружени от гъста пара и силна миризма на мухъл. Хората се опасяват, че постоянната влага вече застрашава конструкцията на 54-годишната сграда.

„Водата влиза директно в основите на блока. Притесняваме се от сериозни и необратими щети“, споделят живеещите.

Освен риска за стабилността на сградата, кооператорите посочват и опасност за електрическата инсталация, включително риск от токов удар, както и значителни материални щети. В мазетата са унищожени електроуреди, лични вещи и зимнина, а влагата е постоянна.

Според жителите проблемът има и финансова страна – разхищение на топла вода, за която те продължават да плащат.

„Плащаме и водата, която изтича, и парата, която отива във въздуха. После сметките идват безобразно високи“, казва един от потърпевшите.

Сигналите до „Топлофикация – София“ са ежедневни, но резултат няма.

„Казват ни, че сигналът е приет, и дотам. Нищо не се случва“, разказва една от живущите.

Заради постоянната влага в мазетата вече има и сериозен санитарен проблем – мухъл, неприятна миризма, хлебарки и дори плъхове. Част от хората твърдят, че влагата и напрежението са довели до влошаване на здравословното им състояние.

„Това вече не е просто теч, а среда, в която не може да се живее“, алармират жителите.

Хората настояват за спешна намеса, ясен график за ремонт и обезщетение за нанесените щети. От „Топлофикация – София“ са заявили, че ремонтът ще започне „възможно най-бързо“ през тази година, но конкретни срокове към момента не са посочени.