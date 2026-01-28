Грипната вълна разширява обхвата си: нови ограничения в Пловдивско и Бургаско

В област Пловдив се въвеждат временни противоепидемични мерки в периода от 28 януари до 6 февруари включително. Решението е взето на фона на нарастващата заболяемост от грип и остри респираторни инфекции.

- Реклама -

За посочения срок се преустановяват присъствените учебни занятия, както и всички извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиадите. В лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за социални услуги и резидентните услуги за деца и възрастни се въвеждат ограничения за свижданията.

Временно се спират и профилактичните прегледи, както и задължителните имунизации и реимунизации.

До 30 януари същите противоепидемични мерки остават в сила и в област Бургас. За разлика от тях, в Добрич и Варна грипната епидемия вече е отменена.

Данните за периода 19–25 януари показват, че тенденцията за повишаване на заболяемостта в страната се запазва. На национално ниво са отчетени 149,46 заболели на 10 000 души население.

Междувременно редица области – Сливен, Търговище, Монтана, Плевен, Смолян, Ямбол, Велико Търново, Русе и София-област – се намират на прага на грипна епидемия.