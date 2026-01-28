Грипният сезон навлиза в пик до първите дни на февруари

Грипът в момента е основният причинител на респираторни инфекции в страната, но разпространението му протича по-спокойно от първоначалните очаквания. Това показва анализ на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, представен в ефира на Твоят ден.

В една от големите лаборатории в София, където през последните седмици се отчита засилен поток от пациенти, най-често се правят бързи тестове за грип А и Б и COVID-19, включително комбинирани. Медицинският директор д-р Благовеста Пенчева съобщава, че през последните два месеца броят на изследванията е нараснал осезаемо, като само тестовете за COVID-19 са с над 200 повече спрямо предходния период. По думите ѝ приблизително всеки трети бърз тест за грип е положителен.

„Това показва сравнително висока циркулация на вируса“,

обясни д-р Пенчева, като уточни, че смесени инфекции почти не се срещат. Тя допълни, че аналитичната надеждност на тестовете е висока, а възможната грешка е между 3 и 5 процента – в рамките на приетите медицински стандарти.

Според директора на лабораторията най-подходящият момент за тестване е при първите симптоми – внезапна висока температура, силна отпадналост и мускулни болки.

Главният държавен здравен инспектор определи развитието на грипния сезон като по-скоро благоприятно. По думите му заболеваемостта в страната се повишава, но с по-бавни темпове в сравнение с миналата година. Средната стойност към момента е около 150 заболели на 10 хиляди души, като в някои области нивата са значително по-високи. В Пловдив те вече надхвърлят 250 на 10 хиляди, а Смолян и Ямбол са сред регионите, при които се очаква достигане на епидемични стойности.

„Вероятно немалка част от областите изобщо няма да стигнат до обявяване на грипна епидемия“,

коментира доц. Кунчев. Според прогнозите му краят на януари и началото на февруари ще бъдат пикът на заболеваемостта, като евентуално застудяване може да ограничи интензитета на разпространение.

Данните на Национален център по заразни и паразитни болести показват, че в момента доминира грип А, по-конкретно щамът H3N2. От около 500 изследвани проби близо 140 са положителни именно за този вирус, докато други респираторни причинители се установяват значително по-рядко. В края на сезона е възможна поява и на грип B, който понякога води до по-слаба втора вълна.

По отношение на лечението доц. Кунчев подчертава значението на навременния прием на антивирусни лекарства с доказан ефект още при първите симптоми.