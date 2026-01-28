Грипният сезон навлиза в пик до първите дни на февруари

Грипът в момента е основният причинител на респираторни инфекции в страната, но разпространението му протича по-спокойно от първоначалните очаквания. Това показва анализ на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, представен в ефира на Твоят ден.
В една от големите лаборатории в София, където през последните седмици се отчита засилен поток от пациенти, най-често се правят бързи тестове за грип А и Б и COVID-19, включително комбинирани. Медицинският директор д-р Благовеста Пенчева съобщава, че през последните два месеца броят на изследванията е нараснал осезаемо, като само тестовете за COVID-19 са с над 200 повече спрямо предходния период. По думите ѝ приблизително всеки трети бърз тест за грип е положителен.
Според директора на лабораторията най-подходящият момент за тестване е при първите симптоми – внезапна висока температура, силна отпадналост и мускулни болки.
Главният държавен здравен инспектор определи развитието на грипния сезон като по-скоро благоприятно. По думите му заболеваемостта в страната се повишава, но с по-бавни темпове в сравнение с миналата година. Средната стойност към момента е около 150 заболели на 10 хиляди души, като в някои области нивата са значително по-високи. В Пловдив те вече надхвърлят 250 на 10 хиляди, а Смолян и Ямбол са сред регионите, при които се очаква достигане на епидемични стойности.
Данните на Национален център по заразни и паразитни болести показват, че в момента доминира грип А, по-конкретно щамът H3N2. От около 500 изследвани проби близо 140 са положителни именно за този вирус, докато други респираторни причинители се установяват значително по-рядко. В края на сезона е възможна поява и на грип B, който понякога води до по-слаба втора вълна.
По отношение на лечението доц. Кунчев подчертава значението на навременния прием на антивирусни лекарства с доказан ефект още при първите симптоми.
