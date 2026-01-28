Христо Янев решава за двама в ЦСКА

ЦСКА вчера поднови тренировки след завръщането на отбора. „Армейците“ кацнаха в София в събота вечерта след подготвителен лагер в Турция, а Христо Янев даде два почивни дни на играчите.

До събота, когато е последната зимна контрола за „червените“, отборът ще тренира по веднъж на ден на клубната база в Панчарево. Мачът срещу лидера във Втора лига Дунав (Русе) е на 31 януари от 14:00 часа.

По време на предстоящите занимания до петък Янев ще прецени дали Улаус Скаршем и Алехандро Пиедраита ще може да вземат участие в проверката срещу „драконите“. Норвежецът почти не тренира в Турция заради проблем в кръста. Колумбиецът пък получи болки в бедрото при победата с 5:2 над Гангуон в последната проверка в Анталия и беше заменен принудително.