      сряда, 28.01.26
          Хуан Переа пътува за София и подписва с Левски до часове

          Левски ще има ново попълнение днес

          28 януари 2026 | 12:34 350
          Сподели
           Хуан Переа пътува за София, за да премине прегледи в Левски, съобщава в Блиц.

          Сделката между всички страни е постигната и 26-годишният колумбиец ще облече синята фланелка, ако резултатите от медицинските тестове се окажат задоволяващи.

          Клубът от „Герена“ ще плати трансфера на Переа с парите от трансфера за Борислав Рупанов с Гурник (Забже). В банковата сметка на Левски ще постъпят 350 000 евро от полския клуб.

          Сагата с Хуан Переа продължава вече доста време, но изглежда ще приключи съвсем скоро и „сините“ ще се сдобият с второ зимно попълнение. Първото беше Армстронг Око-Флекс от Ботев (Пловдив).

