Хуан Переа пътува за София и подписва с Левски до часове

Хуан Переа пътува за София, за да премине прегледи в Левски, съобщава в Блиц.

- Реклама -

Сделката между всички страни е постигната и 26-годишният колумбиец ще облече синята фланелка, ако резултатите от медицинските тестове се окажат задоволяващи.

Клубът от „Герена“ ще плати трансфера на Переа с парите от трансфера за Борислав Рупанов с Гурник (Забже). В банковата сметка на Левски ще постъпят 350 000 евро от полския клуб.

Сагата с Хуан Переа продължава вече доста време, но изглежда ще приключи съвсем скоро и „сините“ ще се сдобият с второ зимно попълнение. Първото беше Армстронг Око-Флекс от Ботев (Пловдив).