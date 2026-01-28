Хванаха двама ало измамници, отмъкнали всичките спестявания на 88-годишен мъж

За броени часове криминалисти от РУ-Ботевград разкриха участници в телефонна измама.

- Реклама -

Около 10.10 часа вчера 88-годишен жител на Ботевград съобщил в полицията, че е станал жертва на телефонна измама.

Пред изпратените на адреса му служители на районното управление той разказал, че предния ден на домашния му телефон постъпило обаждане от непознат, който се представил за служител на енерго дружеството и го „предупредил“, че ще му бъде спрян токът.

Непосредствено след това се получило второ обаждане от мъж, представил се за служител на МВР. „Полицейският служител“ му обяснил, че се провежда полицейска акция за задържането на престъпници и трябва да помогне с пари за реализирането ѝ, като го уверил, че след това парите ще му бъдат върнати.

Разтревожен, възрастният мъж събрал всичките си налични спестявания в размер на 4000 лева и 500 евро, сложил ги в найлонов плик и ги предал през балкона на жилището си на чакащия там непознат.

Криминалистите от РУ-Ботевград реагирали незабавно, предприели бързи оперативно-издирвателни действия, в хода на които влезли в дирите на извършителите – двама криминално проявени врачани.

При задържането му, единият предал отнетата сума, съучастникът му към момента са укрива от органите на реда.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

ОДМВР-София отново апелира: Не давайте пари, поискани по телефона от непознати! Рискувате да бъдете измамени.

Ако на телефона си получите обаждане от непознат, който твърди, че е полицейски служител и поиска да съдействате с пари за залавянето на престъпници, то спрямо Вас се извършва опит за измама!

ПОЛИЦИЯТА НЕ ТЪРСИ ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ГРАЖДАНИТЕ!

При получаването на подобно обаждане запазете хладнокръвие и прекъснете връзката!

В никакъв случай не давайте пари на ръка на непознати!

Ако имате и най-малки съмнения, незабавно сигнализирайте на тел. 112, в най-близкото управление на МВР, съобщете на кмета на населеното място или на полицейския инспектор, обслужващ района Ви!