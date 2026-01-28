НА ЖИВО
          НачалоБългария

          Димитър Радев отказа да стане служебен премиер

          28 януари 2026 | 11:40
          Димитър Радев отказа да стане служебен премиер
          Илияна Йотова се срещна с шефа на БНБ в търсене на служебен премиер. Какъв е резултата? (на живо)
          Шефът на БНБ Димитър Радев отказа да стане служебен премир. Това стана ясно от изявлението му на излизане от президентството.

          Държавният глава Илияна Йотова започна маратон от консултации с представителите от т. нар. „домова книга“. Целта е да се излъчи служебен премиер и да се сформира правителство, което да организира предсрочните парламентарни избори. Днес първият разговор бе насрочен за 11 часа и той е с шефа на БНБ Димитър Радев.

          Евроком предава на живо какво казва Радев на излизане от сградата на „Дондуков 2“.

          Според предходни изказвания на Димитър Радев, се очаква днес той да откаже да заеме поста. Преди ден същото направи и Рая Назарян – председател на парламента. Направи го с мотива, че е политически натоварена и не е равно отдалечена.

          Ето и графикът на разговорите до края на деня:

          От 11.00 часа – Димитър Радев;

          От 12.00 часа – Петър Чобанов;

          От 13.00 часа – Радослав Миленков;

          От 14.30 часа – Андрей Гюров.

