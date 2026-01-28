НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Има ли напрежение в БСП заради политическия проект на Румен Радев

          28 януари 2026 | 10:25 190
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Опасения за отлив на електорат от БСП към новия политически проект на Румен Радев са неоснователни. Тази категорична позиция изрази народният представител от „БСП-Обединена левица“ Илиян Йончев в ефира на бТВ радио.

          - Реклама -

          Йончев коментира подхода на президента Илияна Йотова към процедурата по назначаване на служебен кабинет. Депутатът заяви, че адмирира действията на държавния глава, като подчерта, че Йотова „не претупва процедурата“ и провежда задълбочени разговори с всеки от потенциалните кандидати за служебен министър-председател.

          Според социалиста е от ключово значение както премиерът, така и министрите да бъдат равноотдалечени от всички политически сили. Това е необходимо условие, за да се избегне всякакво усещане за служебно предимство в предстоящата предизборна надпревара.

          Основен акцент в дискусията бе въпросът дали левицата се притеснява от загуба на симпатизанти, след като Румен Радев напусна президентската институция и даде заявка за собствен политически проект. Йончев бе категоричен, че в редиците на столетницата няма страх от подобен сценарий. Той изтъкна 135-годишната история на партията, нейните традиции и наличието на електорат с „ясна идеологическа спойка“. Нещо повече – представителят на „БСП-Обединена левица“ определи бъдещата формация на Радев не като конкурент, а като потенциален и желан партньор за левицата след провеждането на изборите.

          В подкрепа на стабилността на партията, Йончев припомни, че Националният съвет на БСП е дал положителна оценка за участието на социалистите в управлението. Той акцентира върху ролята на формацията като гарант за социалната политика, посочвайки конкретни постижения: запазването на „швейцарското правило“ за пенсиите, мерките срещу незаконните хосписи, определени като „домове на ужасите“, както и програмите за подкрепа на общините.

          Депутатът защити и позицията на БСП в секторите енергетика и отбрана. Той подчерта, че социалистите са спасили реакторите за АЕЦ „Белене“ и не са допуснали изпращането на български войници в Украйна.

          По отношение на изборния процес, Йончев коментира предлаганите промени в Изборния кодекс, отчитайки липсата на политически консенсус. Позицията на БСП е, че използването на сканиращи устройства е принципно добро решение, тъй като те ограничават възможността за човешка намеса и влияние върху преброяването от страна на членовете на секционните комисии. Въпреки това, социалистът бе категоричен, че промени в изборното законодателство не бива да се правят в последния момент.

          Опасения за отлив на електорат от БСП към новия политически проект на Румен Радев са неоснователни. Тази категорична позиция изрази народният представител от „БСП-Обединена левица“ Илиян Йончев в ефира на бТВ радио.

          - Реклама -

          Йончев коментира подхода на президента Илияна Йотова към процедурата по назначаване на служебен кабинет. Депутатът заяви, че адмирира действията на държавния глава, като подчерта, че Йотова „не претупва процедурата“ и провежда задълбочени разговори с всеки от потенциалните кандидати за служебен министър-председател.

          Според социалиста е от ключово значение както премиерът, така и министрите да бъдат равноотдалечени от всички политически сили. Това е необходимо условие, за да се избегне всякакво усещане за служебно предимство в предстоящата предизборна надпревара.

          Основен акцент в дискусията бе въпросът дали левицата се притеснява от загуба на симпатизанти, след като Румен Радев напусна президентската институция и даде заявка за собствен политически проект. Йончев бе категоричен, че в редиците на столетницата няма страх от подобен сценарий. Той изтъкна 135-годишната история на партията, нейните традиции и наличието на електорат с „ясна идеологическа спойка“. Нещо повече – представителят на „БСП-Обединена левица“ определи бъдещата формация на Радев не като конкурент, а като потенциален и желан партньор за левицата след провеждането на изборите.

          В подкрепа на стабилността на партията, Йончев припомни, че Националният съвет на БСП е дал положителна оценка за участието на социалистите в управлението. Той акцентира върху ролята на формацията като гарант за социалната политика, посочвайки конкретни постижения: запазването на „швейцарското правило“ за пенсиите, мерките срещу незаконните хосписи, определени като „домове на ужасите“, както и програмите за подкрепа на общините.

          Депутатът защити и позицията на БСП в секторите енергетика и отбрана. Той подчерта, че социалистите са спасили реакторите за АЕЦ „Белене“ и не са допуснали изпращането на български войници в Украйна.

          По отношение на изборния процес, Йончев коментира предлаганите промени в Изборния кодекс, отчитайки липсата на политически консенсус. Позицията на БСП е, че използването на сканиращи устройства е принципно добро решение, тъй като те ограничават възможността за човешка намеса и влияние върху преброяването от страна на членовете на секционните комисии. Въпреки това, социалистът бе категоричен, че промени в изборното законодателство не бива да се правят в последния момент.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Терзиев: Софийското метро се разширява с 3 нови станции в район „Подуяне“

          Росица Николаева -
          Софийското метро навлиза в нов етап от своето развитие точно 28 години след първия курс на подземната железница в столицата. До 1 август 2026...
          Общество

          Екранът като бавачка: кога удобството се превръща в риск за детското развитие

          Дамяна Караджова -
          Най-малките деца се оказват сред най-активните потребители на дигитални устройства, а последиците от това все по-често тревожат специалистите.
          България

          Напрежение по оста София-Скопие: МВнР на РСМ обвини България, че се държи като „рецензент“

          Екип Евроком -
          Дипломатическото напрежение между България и Република Северна Македония (РСМ) навлезе в нова фаза на размяна на остри реплики. Външното министерство в Скопие реагира бурно...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions