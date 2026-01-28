Опасения за отлив на електорат от БСП към новия политически проект на Румен Радев са неоснователни. Тази категорична позиция изрази народният представител от „БСП-Обединена левица“ Илиян Йончев в ефира на бТВ радио.

- Реклама -

Йончев коментира подхода на президента Илияна Йотова към процедурата по назначаване на служебен кабинет. Депутатът заяви, че адмирира действията на държавния глава, като подчерта, че Йотова „не претупва процедурата“ и провежда задълбочени разговори с всеки от потенциалните кандидати за служебен министър-председател.

Според социалиста е от ключово значение както премиерът, така и министрите да бъдат равноотдалечени от всички политически сили. Това е необходимо условие, за да се избегне всякакво усещане за служебно предимство в предстоящата предизборна надпревара.

Основен акцент в дискусията бе въпросът дали левицата се притеснява от загуба на симпатизанти, след като Румен Радев напусна президентската институция и даде заявка за собствен политически проект. Йончев бе категоричен, че в редиците на столетницата няма страх от подобен сценарий. Той изтъкна 135-годишната история на партията, нейните традиции и наличието на електорат с „ясна идеологическа спойка“. Нещо повече – представителят на „БСП-Обединена левица“ определи бъдещата формация на Радев не като конкурент, а като потенциален и желан партньор за левицата след провеждането на изборите.

В подкрепа на стабилността на партията, Йончев припомни, че Националният съвет на БСП е дал положителна оценка за участието на социалистите в управлението. Той акцентира върху ролята на формацията като гарант за социалната политика, посочвайки конкретни постижения: запазването на „швейцарското правило“ за пенсиите, мерките срещу незаконните хосписи, определени като „домове на ужасите“, както и програмите за подкрепа на общините.

Депутатът защити и позицията на БСП в секторите енергетика и отбрана. Той подчерта, че социалистите са спасили реакторите за АЕЦ „Белене“ и не са допуснали изпращането на български войници в Украйна.

По отношение на изборния процес, Йончев коментира предлаганите промени в Изборния кодекс, отчитайки липсата на политически консенсус. Позицията на БСП е, че използването на сканиращи устройства е принципно добро решение, тъй като те ограничават възможността за човешка намеса и влияние върху преброяването от страна на членовете на секционните комисии. Въпреки това, социалистът бе категоричен, че промени в изборното законодателство не бива да се правят в последния момент.