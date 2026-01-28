Опасения за отлив на електорат от БСП към новия политически проект на Румен Радев са неоснователни. Тази категорична позиция изрази народният представител от „БСП-Обединена левица“ Илиян Йончев в ефира на бТВ радио.
Йончев коментира подхода на президента Илияна Йотова към процедурата по назначаване на служебен кабинет. Депутатът заяви, че адмирира действията на държавния глава, като подчерта, че Йотова „не претупва процедурата“ и провежда задълбочени разговори с всеки от потенциалните кандидати за служебен министър-председател.
Според социалиста е от ключово значение както премиерът, така и министрите да бъдат равноотдалечени от всички политически сили. Това е необходимо условие, за да се избегне всякакво усещане за служебно предимство в предстоящата предизборна надпревара.
Основен акцент в дискусията бе въпросът дали левицата се притеснява от загуба на симпатизанти, след като Румен Радев напусна президентската институция и даде заявка за собствен политически проект. Йончев бе категоричен, че в редиците на столетницата няма страх от подобен сценарий. Той изтъкна 135-годишната история на партията, нейните традиции и наличието на електорат с „ясна идеологическа спойка“. Нещо повече – представителят на „БСП-Обединена левица“ определи бъдещата формация на Радев не като конкурент, а като потенциален и желан партньор за левицата след провеждането на изборите.
В подкрепа на стабилността на партията, Йончев припомни, че Националният съвет на БСП е дал положителна оценка за участието на социалистите в управлението. Той акцентира върху ролята на формацията като гарант за социалната политика, посочвайки конкретни постижения: запазването на „швейцарското правило“ за пенсиите, мерките срещу незаконните хосписи, определени като „домове на ужасите“, както и програмите за подкрепа на общините.
Депутатът защити и позицията на БСП в секторите енергетика и отбрана. Той подчерта, че социалистите са спасили реакторите за АЕЦ „Белене“ и не са допуснали изпращането на български войници в Украйна.
По отношение на изборния процес, Йончев коментира предлаганите промени в Изборния кодекс, отчитайки липсата на политически консенсус. Позицията на БСП е, че използването на сканиращи устройства е принципно добро решение, тъй като те ограничават възможността за човешка намеса и влияние върху преброяването от страна на членовете на секционните комисии. Въпреки това, социалистът бе категоричен, че промени в изборното законодателство не бива да се правят в последния момент.