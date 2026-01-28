Инициатива в защита на видеогрите стигна до Европейската комисия

Инициативата „Спрете унищожаването на видеоигри” вече е събрала близо 1,3 милиона подписа и сега ще бъде разгледана от Европейската комисия. Отговор от изпълнителния орган на ЕС се очаква това лято, според официално изявление от Комисията.

От стартирането на инициативата през юни 2024 г. досега са събрани близо 1,3 милиона подписа от граждани на Европейския съюз. В крайна сметка тя е достигнала необходимия праг в 24 държави членки, превръщайки се в 14-ата валидна инициатива, разгледана от Комисията.

Най-голям брой гласове (233 180) са дошли от жители на Германия. По над 100 000 са събрани от жители на Франция, Полша и Испания. Официалният отговор на Комисията се очаква до 27 юли тази година.

Инициативата „Спрете унищожаването на видеоигри” (Stop Destroying Videogames) се появи след решението на Ubisoft да прекрати състезателната игра The Crew. Първоначално инициативата беше замислена като публичен протест, но впоследствие стартира кампания за събиране на подписи.

Авторите на инициативата искат държавите да изискват от издателите, които продават или лицензират видеоигри на потребители в Европейския съюз, да ги запазят достъпни за игра след спирането им.

По-конкретно, инициативата има за цел да попречи на издателите да изключват дистанционно видеоигрите, преди да предоставят разумни средства за продължаване на работата им без участието на издателя.