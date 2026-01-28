НА ЖИВО
          Инцидент на публична среща в Минеаполис: мъж атакува конгресменка със спринцовка (ВИДЕО)

          28 януари 2026 | 08:33 290
          Представителката на демократите в Конгреса Илхан Омар е била напръскана с неизвестна течност от спринцовка по време на среща с граждани в Минеаполис, съобщават американски медии. Инцидентът е станал, докато тя е говорила за нарастващото напрежение в града след смъртта на мъж при стрелба от федерални имиграционни агенти.

          По време на събитието мъж внезапно се втурнал с викове към трибуната и чрез спринцовка изпръскал неидентифицирана субстанция по посока на Омар. Охраната бързо го повалила на земята и той бил арестуван. Срещу нападателя вече са повдигнати обвинения.

          Конгресменката не е показала признаци да е пострадала от течността и след кратко прекъсване е продължила речта си, въпреки препоръка от служител по сигурността да я прекрати. Присъстващи свидетели разказват, че веществото е имало силна и неприятна миризма, но към момента не е потвърдено какво точно е било използвано.

          В изказването си Омар отправи призив за оттегляне на имиграционната служба ICE от града, както и за оставката на министъра на вътрешната сигурност.

          Граничният патрул пренарежда присъствието си в Минеаполис Граничният патрул пренарежда присъствието си в Минеаполис

          След инцидента тя заяви, че няма да прекрати работата си заради подобни действия и благодари на поддръжниците си, като подчерта, че остава „посветена на делата на Минесота въпреки всичко, което може да ѝ бъде причинено“.

          Нападението беше остро осъдено от градски и щатски политици, които заявиха, че насилието и заплахите нямат място в политическия живот.

          Илхан Омар е родена в Сомалия. Семейството ѝ бяга от гражданската война, когато тя е на 8 години, и прекарва четири години в бежански лагер в Кения, преди да получи убежище в САЩ. Първоначално се установяват във Вирджиния, а по-късно се преместват в Минеаполис – район с голяма сомалийска общност. Там Омар завършва гимназия и получава американско гражданство на 17-годишна възраст.

          През 2016 г. тя става първата сомалийска американка, избрана за щатски законодател в Минесота, а през 2018 г. влиза в Камарата на представителите на САЩ.

          Омар често е обект на остри политически атаки от страна на републиканци, включително от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, които се опитват да я свържат с разследвания за измами с обществени помощи за сомалийската общност в Минесота. Във вторник Тръмп заяви, че Министерството на правосъдието разследва личните ѝ финанси, като намекна, че тя е извлякла облага от работата си в Конгреса.

