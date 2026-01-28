Иран предупреждава САЩ за решителен военен отговор, но оставя отворена вратата за ново ядрено споразумение

Иранските въоръжени сили ще отговорят незабавно и мощно на всяка военна операция на САЩ, предупреди иранският външен министър Абас Арагчи, като в същото време не изключи възможността за ново споразумение по ядрената програма на Техеран.

- Реклама -

В публикация в социалната мрежа X Арагчи заяви:

„Нашите смели въоръжени сили са подготвени — с пръст на спусъка — незабавно и мощно да отговорят на ВСЯКА агресия срещу нашата любима земя, въздушно пространство и море.“

Иранският дипломат подчерта, че Техеран не отхвърля дипломацията, но тя трябва да бъде основана на равноправие и без натиск.

„В същото време Иран винаги е приветствал взаимноизгодно, справедливо и честно ЯДРЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ — на равноправна основа и свободно от принуда, заплахи и сплашване — което да гарантира правото на Иран на МИРНА ядрена технология и да осигурява ЛИПСА НА ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ.“

Изявлението идва на фона на ескалираща реторика от страна на Вашингтон. По-рано на 28 януари Доналд Тръмп отново отправи заплахи към Иран, заявявайки, че „времето изтича“ за сключване на сделка по ядрената програма.

В публикация в Truth Social американският президент написа:

„Надявам се Иран бързо да „седне на масата“ и да договори честна и справедлива сделка – БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ – такава, която е добра за всички страни. Времето изтича.“

Тръмп добави, че „огромна армада се насочва към Иран“, и напомни за предишна американска операция:

„Както вече казах на Иран и преди – СКЛЮЧЕТЕ СДЕЛКА! Те не го направиха и последва „Операция „Среднощен чук“, която доведе до мащабно разрушение в Иран. Следващата атака ще бъде много по-лоша!“

Разменените остри предупреждения подчертават напрегнатата ситуация около иранската ядрена програма, при която военните заплахи и дипломатическите сигнали вървят паралелно, без ясен знак коя линия ще надделее.