      сряда, 28.01.26
          Иран предупреждава САЩ за решителен военен отговор, но оставя отворена вратата за ново ядрено споразумение

          28 януари 2026 | 22:08
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Иранските въоръжени сили ще отговорят незабавно и мощно на всяка военна операция на САЩ, предупреди иранският външен министър Абас Арагчи, като в същото време не изключи възможността за ново споразумение по ядрената програма на Техеран.

          В публикация в социалната мрежа X Арагчи заяви:

          „Нашите смели въоръжени сили са подготвени — с пръст на спусъка — незабавно и мощно да отговорят на ВСЯКА агресия срещу нашата любима земя, въздушно пространство и море.“

          Иранският дипломат подчерта, че Техеран не отхвърля дипломацията, но тя трябва да бъде основана на равноправие и без натиск.

          „В същото време Иран винаги е приветствал взаимноизгодно, справедливо и честно ЯДРЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ — на равноправна основа и свободно от принуда, заплахи и сплашване — което да гарантира правото на Иран на МИРНА ядрена технология и да осигурява ЛИПСА НА ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ.“

          Изявлението идва на фона на ескалираща реторика от страна на Вашингтон. По-рано на 28 януари Доналд Тръмп отново отправи заплахи към Иран, заявявайки, че „времето изтича“ за сключване на сделка по ядрената програма.

          В публикация в Truth Social американският президент написа:

          „Надявам се Иран бързо да „седне на масата“ и да договори честна и справедлива сделка – БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ – такава, която е добра за всички страни. Времето изтича.“

          Тръмп добави, че „огромна армада се насочва към Иран“, и напомни за предишна американска операция:

          „Както вече казах на Иран и преди – СКЛЮЧЕТЕ СДЕЛКА! Те не го направиха и последва „Операция „Среднощен чук“, която доведе до мащабно разрушение в Иран. Следващата атака ще бъде много по-лоша!“

          Разменените остри предупреждения подчертават напрегнатата ситуация около иранската ядрена програма, при която военните заплахи и дипломатическите сигнали вървят паралелно, без ясен знак коя линия ще надделее.

