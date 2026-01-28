Иран предупреждава САЩ за решителен военен отговор, но оставя отворена вратата за ново ядрено споразумение

Иранските въоръжени сили ще отговорят незабавно и мощно на всяка военна операция на САЩ, предупреди иранският външен министър Абас Арагчи, като в същото време не изключи възможността за ново споразумение по ядрената програма на Техеран.
В публикация в социалната мрежа X Арагчи заяви:
Иранският дипломат подчерта, че Техеран не отхвърля дипломацията, но тя трябва да бъде основана на равноправие и без натиск.
Изявлението идва на фона на ескалираща реторика от страна на Вашингтон. По-рано на 28 януари Доналд Тръмп отново отправи заплахи към Иран, заявявайки, че „времето изтича“ за сключване на сделка по ядрената програма.
В публикация в Truth Social американският президент написа:
Тръмп добави, че „огромна армада се насочва към Иран“, и напомни за предишна американска операция:
Разменените остри предупреждения подчертават напрегнатата ситуация около иранската ядрена програма, при която военните заплахи и дипломатическите сигнали вървят паралелно, без ясен знак коя линия ще надделее.
