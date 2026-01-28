НА ЖИВО
          Иран заплаши да унищожи базите на САЩ в Близкия Изток

          28 януари 2026 | 16:42
          Иранска ракета
          Иранска ракета
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Иранските ракети нямат обхват, за да поразят САЩ, но имат достатъчно, за атака срещу американските бази в Близкия Изток. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гариб-Абади пред репортери. Той подчерта, че тази ситуация позволява на Иран да отговори на евентуални заплахи от Вашингтон, предава РИА Новости.

          В сряда, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви движението на „американска армада“ към Иран. Медиите обаче отбелязаха неяснотата в изявлението му, тъй като не е ясно дали той има предвид самолетоносача USS Abraham Lincoln и неговите ескорти, или нещо по-голямо.

          В понеделник, на фона на разполагането на голям американски флот в региона, Иран заяви, че има пълен контрол върху движението на американските войски и ускорява укрепването на отбраната си.

          Същия ден говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаеи обеща силен отговор на всяка чуждестранна агресия.

          А председателят на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент, Ебрахим Азизи, предупреди, че американските войски ще се сбогуват със собствените си семейства в случай на нападение срещу иранска територия.

