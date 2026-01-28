НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Историята на Ицо Папата – арестуваният от „Кобра” в Костинброд

          28 януари 2026 | 11:12 1190
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Задържането на Христо Върбанов, по-известен като Ицо Папата, отново насочи вниманието към една от най-влиятелните фигури в ромската общност. Върбанов е дългогодишен председател на ромското мешере и един от т.нар. ромски барони, свързван с кардарашката общност. През последните години той рядко се появява публично.

          - Реклама -

          През 2017 година Христо Върбанов получи присъда от 9 години лишаване от свобода за организиране на група за изнудване. Според журналиста от вестник „Телеграф“ Захари Белчев, самият факт, че специализираният отряд „Кобра“ се е задействал, е показателен.

          „Щом отряд „Кобра” се е задействал и го е арестувал, значи вероятно отново е извършвал незаконни действия, които трябва да се докажат“,
          каза Белчев в ефира на Твоят ден по NOVA NEWS.

          От своя страна журналистът от „Клуб Z“ Стефан Миланов отбеляза, че няма яснота дали наложената през 2017 година присъда е била изтърпяна изцяло. Той припомни и дългогодишното напрежение между Ицо Папата и Кирил Рашков, по-известен като цар Киро.

          Задържаха ромския барон Папата и хората му за имотни измами Задържаха ромския барон Папата и хората му за имотни измами

          „Взаимни обвинения в огледални неща – наркотици, отвличания, принуди“,
          така Миланов описа конфликта между двамата през годините.

          По думите му, информацията, с която разполага към момента, сочи към евентуални имотни измами.

          „Разговарял съм с хора, които ми съобщиха, че в настоящия случай става дума за имотни измами“,
          каза още Миланов, като подчерта, че на този етап липсва официална информация от прокуратурата и МВР.

          Задържането на Христо Върбанов, по-известен като Ицо Папата, отново насочи вниманието към една от най-влиятелните фигури в ромската общност. Върбанов е дългогодишен председател на ромското мешере и един от т.нар. ромски барони, свързван с кардарашката общност. През последните години той рядко се появява публично.

          - Реклама -

          През 2017 година Христо Върбанов получи присъда от 9 години лишаване от свобода за организиране на група за изнудване. Според журналиста от вестник „Телеграф“ Захари Белчев, самият факт, че специализираният отряд „Кобра“ се е задействал, е показателен.

          „Щом отряд „Кобра” се е задействал и го е арестувал, значи вероятно отново е извършвал незаконни действия, които трябва да се докажат“,
          каза Белчев в ефира на Твоят ден по NOVA NEWS.

          От своя страна журналистът от „Клуб Z“ Стефан Миланов отбеляза, че няма яснота дали наложената през 2017 година присъда е била изтърпяна изцяло. Той припомни и дългогодишното напрежение между Ицо Папата и Кирил Рашков, по-известен като цар Киро.

          Задържаха ромския барон Папата и хората му за имотни измами Задържаха ромския барон Папата и хората му за имотни измами

          „Взаимни обвинения в огледални неща – наркотици, отвличания, принуди“,
          така Миланов описа конфликта между двамата през годините.

          По думите му, информацията, с която разполага към момента, сочи към евентуални имотни измами.

          „Разговарял съм с хора, които ми съобщиха, че в настоящия случай става дума за имотни измами“,
          каза още Миланов, като подчерта, че на този етап липсва официална информация от прокуратурата и МВР.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Reuters: Изявленията на Тръмп сринаха долара до четиригодишно дъно

          Иван Христов -
          В сряда, 28 януари, щатският долар падна до четиригодишно дъно, след като президентът Доналд Тръмп отхвърли скорошната му слабост. Това допринесе за увеличени продажби...
          Война

          „Лигав имбецил“: Сикорски и Мъск се скараха заради руски атаки с насочване от Starlink

          Иван Христов -
          Полският външен министър Радослав Сикорски публично призова основателя на SpaceX Илон Мъск да забрани използването на спътниците Starlink за руски военни удари в Украйна,...
          Общество

          Учителката на самоубилия се 18-годишен Билгин: Готова съм да си подам оставката

          Росица Николаева -
          Трагедия и напрежение в пазарджишкото село Нова махала. Информация за скандалите в местното училище заля социалните мрежи, а ученици и родители излязоха на протест. Причината...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions