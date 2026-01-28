Историята на Ицо Папата – арестуваният от „Кобра” в Костинброд

Задържането на Христо Върбанов, по-известен като Ицо Папата, отново насочи вниманието към една от най-влиятелните фигури в ромската общност. Върбанов е дългогодишен председател на ромското мешере и един от т.нар. ромски барони, свързван с кардарашката общност. През последните години той рядко се появява публично.

През 2017 година Христо Върбанов получи присъда от 9 години лишаване от свобода за организиране на група за изнудване. Според журналиста от вестник „Телеграф“ Захари Белчев, самият факт, че специализираният отряд „Кобра“ се е задействал, е показателен.

„Щом отряд „Кобра” се е задействал и го е арестувал, значи вероятно отново е извършвал незаконни действия, които трябва да се докажат“,

каза Белчев в ефира на Твоят ден по NOVA NEWS.

От своя страна журналистът от „Клуб Z“ Стефан Миланов отбеляза, че няма яснота дали наложената през 2017 година присъда е била изтърпяна изцяло. Той припомни и дългогодишното напрежение между Ицо Папата и Кирил Рашков, по-известен като цар Киро.

„Взаимни обвинения в огледални неща – наркотици, отвличания, принуди“,

така Миланов описа конфликта между двамата през годините.

По думите му, информацията, с която разполага към момента, сочи към евентуални имотни измами.