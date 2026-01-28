НА ЖИВО
          Война

          ISW: Русия иска не Донбас, а много повече територии от Украйна

          28 януари 2026 | 09:53
          Герб на Русия
          Герб на Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Териториалните и политически искания на Русия се простират отвъд Донбас, въпреки изявленията на Кремъл пред западната аудитория. Това се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от УНИАН.

          Според анализаторите руски официални лица, включително Кирил Дмитриев, главният преговарящ на Русия, твърдят, че изтеглянето на украинските войски от Донбас може да бъде „път към мир“. Междувременно други официални лица, като генерал Валери Герасимов, споменават буферни зони в Харковска, Сумска и Днепропетровска области, което показва по-широки териториални амбиции.

          Исканията на Русия се простират отвъд Украйна. Според ISW Русия има и политически и стратегически цели, включително искания към НАТО и западните страни.

          Сергей Наришкин, ръководител на руската Служба за външно разузнаване, заяви, че мирното уреждане трябва да се справи с „коренните причини“ за войната.

          Алексей Журавлев, заместник-председател на Комисията по отбрана на Държавната дума, подчерта, че Донбас не е основният проблем и повдигна темата за НАТО и „украинския неонацизъм“.

          ISW отбелязва, че тези искания отразяват позицията на Русия от 2021-2022 г.: ограничаване на разширяването на НАТО, връщане в границите му от 1997 г. и смяна на властта в Киев.

          Анализаторите на ISW посочват публикации в руски медии и ултранационалистически издания като „Царград“, които показват, че дори изтеглянето на украинските войски от Донбас ще бъде само временна стъпка преди изпълнението на другите искания на Русия, включително „денацификация“ и „демилитаризация“.

          Изявленията на руски официални лица пред вътрешната аудитория потвърждават, че Русия няма да се задоволи с ограничено мирно споразумение и търси пълна капитулация на Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

