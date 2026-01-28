Според анализатори от „Института за изследване на войната“ (ISW), изявленията на началника на руския Генерален щаб Валери Герасимов за предполагаеми руски успехи край Купянск-Узловой са неверни.

Герасимов, по-специално, твърди, че руските войски унищожават обкръжени украински войски на източния бряг на река Оскол и че са хванали в капан 800 украински военнослужещи в зона от четири на шест километра близо до Купянск.

Тази информация обаче беше отречена не само от украинските въоръжени сили. ISW също не откри доказателства за руско присъствие в Купянск-Узловой. Присъствието на руски войски е наблюдавано само на 3,5 километра от северната граница на населеното място и на приблизително 8,5 километра от източната граница на града.

Анализаторите отбелязват, че това не е първият път, когато руското командване лъже за победи на бойното поле. Те смятат, че целта на руското командване е да принудят Украйна и Запада да приемат искания, които Русия досега не е успяла да изпълни военно.

По-конкретно, в доклада си от 27 януари Герасимов заявява, че Русия е завзела 17 населени места и над 500 квадратни километра украинска територия от началото на годината. Междувременно ISW, позовавайки се на своите изчисления, отбелязва, че Русия е успяла да напредне само с 265,45 квадратни километра.