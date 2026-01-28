НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:32 „Нашата България“: Това ли ще е партията на Радев?15:51 Андрей Гюров ОБЯВИ: Готов съм за служебен премиер, но при условие (ВИДЕО)11:51 Politico: Роберт Фицо е определил Тръмп като „опасен“ след срещата им в Мар-а-Лаго10:00 Първа заявка на Радев: Пътят към ЕС минава през изгонване на олигархията от властта09:41 НА ЖИВО! Парламентът удължи заседанието си: Решават съдбата на КПК и промените в Сметната палата09:40 „Ройтерс“: Германия подготвя Европа на две скорости, шест държави ще вземат решенията
          НачалоВойна

          ISW: Валери Герасимов лъже, руските войски изобщо не са забелязвани в Купянск-Узловой

          28 януари 2026 | 16:51 1591
          Валери Герасимов и Владимир Путин
          Валери Герасимов и Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Според анализатори от „Института за изследване на войната“ (ISW), изявленията на началника на руския Генерален щаб Валери Герасимов за предполагаеми руски успехи край Купянск-Узловой са неверни.

          - Реклама -

          Герасимов, по-специално, твърди, че руските войски унищожават обкръжени украински войски на източния бряг на река Оскол и че са хванали в капан 800 украински военнослужещи в зона от четири на шест километра близо до Купянск.

          Тази информация обаче беше отречена не само от украинските въоръжени сили. ISW също не откри доказателства за руско присъствие в Купянск-Узловой. Присъствието на руски войски е наблюдавано само на 3,5 километра от северната граница на населеното място и на приблизително 8,5 километра от източната граница на града.

          Анализаторите отбелязват, че това не е първият път, когато руското командване лъже за победи на бойното поле. Те смятат, че целта на руското командване е да принудят Украйна и Запада да приемат искания, които Русия досега не е успяла да изпълни военно.

          По-конкретно, в доклада си от 27 януари Герасимов заявява, че Русия е завзела 17 населени места и над 500 квадратни километра украинска територия от началото на годината. Междувременно ISW, позовавайки се на своите изчисления, отбелязва, че Русия е успяла да напредне само с 265,45 квадратни километра.

          Според анализатори от „Института за изследване на войната“ (ISW), изявленията на началника на руския Генерален щаб Валери Герасимов за предполагаеми руски успехи край Купянск-Узловой са неверни.

          - Реклама -

          Герасимов, по-специално, твърди, че руските войски унищожават обкръжени украински войски на източния бряг на река Оскол и че са хванали в капан 800 украински военнослужещи в зона от четири на шест километра близо до Купянск.

          Тази информация обаче беше отречена не само от украинските въоръжени сили. ISW също не откри доказателства за руско присъствие в Купянск-Узловой. Присъствието на руски войски е наблюдавано само на 3,5 километра от северната граница на населеното място и на приблизително 8,5 километра от източната граница на града.

          Анализаторите отбелязват, че това не е първият път, когато руското командване лъже за победи на бойното поле. Те смятат, че целта на руското командване е да принудят Украйна и Запада да приемат искания, които Русия досега не е успяла да изпълни военно.

          По-конкретно, в доклада си от 27 януари Герасимов заявява, че Русия е завзела 17 населени места и над 500 квадратни километра украинска територия от началото на годината. Междувременно ISW, позовавайки се на своите изчисления, отбелязва, че Русия е успяла да напредне само с 265,45 квадратни километра.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Пенсионерите с ултиматум от 5 точки към властта: Искат преизчисляване и места в листите

          Екип Евроком -
          Възрастните хора излязоха с декларация
          Общество

          Димитър Щерев: 15% от газта трябва да бъде съхранявана в хранилището в Чирен

          Златина Петкова -
          "Последното разширение на газовото хранилище в Чирен не съответства на каквито и да е проекти, правени дотогава." Това каза енергийният експерт Димитър Щерев, който беше...
          Политика

          Подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер

          Росица Николаева -
          Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за назначаване на служебен премиер. Тя разговаря и с подуправителя на БНБ Радослав Миленков. Той на свой ред отново...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions