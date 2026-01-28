НА ЖИВО
          Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак за престой и паркиране в Пловдив

          28 януари 2026 | 09:59 250
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Пътен знак, забраняващ престоя и паркирането, е бил откраднат общо седем пъти през последната година и половина. В момента той отново е поставен в началото на улица „Звезда“ в район „Западен“.

          Става дума за знак тип В27, който е монтиран заради двупосочното движение в отсечката. В този участък паркирани автомобили сериозно затрудняват разминаването. По думите на районния кмет Тони Стойчева улицата е сред най-натоварените в квартала заради големия брой жилищни сгради и комплекси в района.

          „Паркирането от тази страна на улицата прави преминаването на два автомобила практически невъзможно. Именно затова знакът е поставен“, обясни Стойчева.

          Кадри от охранителни камери в близост показват висок мъж, облечен в тъмни дрехи и с качулка, който демонтира знака, като развива болтовете му. По случая вече са подавани сигнали до полицията, а прокуратурата е започнала работа по установяване на извършителя.

          „Това не е просто нарушение, а престъпление. Става дума за упорито противоправно поведение във времето“, коментира районният кмет и призова извършителят да спре с вандализма.

          Всеки път знакът е бил възстановяван от общинското предприятие, отговарящо за организацията на движението. Според Стойчева това води до допълнителни разходи за общината. След последната кражба знакът е монтиран по-високо и заварен към стълба, с цел да се предотвратят нови посегателства.

