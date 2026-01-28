ИЗВЪНРЕДНО: Инцидент с кола на депутат на паркинга на парламента!

Инцидент е регистриран в района на паркинга на Партийния дом, в непосредствена близост до Народното събрание.

По информация от очевидци е било счупено стъкло на автомобил, собственост на народен представител. Сигналът е подаден малко след установяване на щетата.

На мястото незабавно са изпратени екипи на Пето районно управление на СДВР – София. Районът е бил временно отцепен, като служителите са извършили оглед на местопроизшествието.

По първоначална информация няма пострадали лица, съобщава Glasnews.bg.

Разследващите преглеждат записи от охранителни камери в района, които трябва да изяснят дали става въпрос за умишлено посегателство, вандалска проява или друг вид инцидент. Работата по случая продължава.