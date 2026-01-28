НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Късмет за Джокович! Контузия на Музети го лиши от почти сигурен полуфинал

          Италианецът водеше с 2:0 сета, но не успя да довърши срещата, поради здравословни проблеми

          28 януари 2026 | 09:16 950
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Новак Джокович изкара голям късмет с класирането си за тазгодишния полуфинал на Australian Open. Успехът на сърбина дойде по служебен път, след като Лоренцо Музети поведе с два сета, но не успя да доиграе срещата. Той беше спрян от контузия, докато се целеше във втория си „мейджър“ полуфинал, който щеше да му донесе и дебют в Топ 4 на ранглистата. 

          - Реклама -

          Двубоят започна по-добре за Джокович, който проби още в началото и поведе с 2-0. Впоследствие обаче Музети намери ритъма си и отговори с два поредни брейка, правейки резултата 4-2 в своя полза. Впоследствие сърбинът спаси три точки за пробив и намали резултата, но световният №5 също продължи да бъде ефективен на сервис. При 5-4 Музети стигна до сетпойнт след ретур в аут от страна на Джокович. Последва чудесен форхенд по правата от страна на италианеца, който му донесе успеха в първата част.

          Вторият сет започна с размяна на пробиви, като Музети пръв затвърди своя и поведе с 3-1. Джокович редуцира пасива си с брейкбол, но не успя да се възползва от шанса да изравни резултата. Музети завърши сета с нов брейк за 6-3, но в последвалата почивка имаше нужда от медицинско прекъсване.

          Италианецът опита да продължи, но при 1-3, 15-40 в третия сет взе решение да преустанови участието си.

          Припомняме ви, че по сходен начин Григор Димитров се отказа срещу Яник Синер на 1/8-финалите на Уимбълдън! Гришо водеше с 6-3, 7-5, 2-2 след 2 часа битка на Централния корт, но внезапно получи необичайна контузия в областта на гърдите, която накара българския тенисист да се оттегли на прага на първа победа над световен №1 в Големия шлем. Така българинът не успя да достигне за втори път до четвъртфинал на Уимбълдън.

          Новак Джокович изкара голям късмет с класирането си за тазгодишния полуфинал на Australian Open. Успехът на сърбина дойде по служебен път, след като Лоренцо Музети поведе с два сета, но не успя да доиграе срещата. Той беше спрян от контузия, докато се целеше във втория си „мейджър“ полуфинал, който щеше да му донесе и дебют в Топ 4 на ранглистата. 

          - Реклама -

          Двубоят започна по-добре за Джокович, който проби още в началото и поведе с 2-0. Впоследствие обаче Музети намери ритъма си и отговори с два поредни брейка, правейки резултата 4-2 в своя полза. Впоследствие сърбинът спаси три точки за пробив и намали резултата, но световният №5 също продължи да бъде ефективен на сервис. При 5-4 Музети стигна до сетпойнт след ретур в аут от страна на Джокович. Последва чудесен форхенд по правата от страна на италианеца, който му донесе успеха в първата част.

          Вторият сет започна с размяна на пробиви, като Музети пръв затвърди своя и поведе с 3-1. Джокович редуцира пасива си с брейкбол, но не успя да се възползва от шанса да изравни резултата. Музети завърши сета с нов брейк за 6-3, но в последвалата почивка имаше нужда от медицинско прекъсване.

          Италианецът опита да продължи, но при 1-3, 15-40 в третия сет взе решение да преустанови участието си.

          Припомняме ви, че по сходен начин Григор Димитров се отказа срещу Яник Синер на 1/8-финалите на Уимбълдън! Гришо водеше с 6-3, 7-5, 2-2 след 2 часа битка на Централния корт, но внезапно получи необичайна контузия в областта на гърдите, която накара българския тенисист да се оттегли на прага на първа победа над световен №1 в Големия шлем. Така българинът не успя да достигне за втори път до четвъртфинал на Уимбълдън.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Баскетбол

          Детройт удари Денвър в отсъствието на Йокич

          Николай Минчев -
          Денвър Нъгетс загуби домакинството си срещу Детройт Пистънс със 107:109 точки по време на среща от редовния сезон в НБА. Срещата се проведе в...
          Спорт

          Веласкес: В Левски съм да печеля трофеи

          Станимир Бакалов -
          Хулио Веласкес застана начело на Левски през януари миналата година. За 12 месеца испанският специалист изкачи тима до върха в първенството и сега зимува...
          Спорт

          Комо се класира за 1/4-финалите за Купата на Италия

          Станимир Бакалов -
          Комо се класира за 1/4-финалите за Купата на Италия, след като победи Фиорентина като гост с 3:1. На “Артемио Франки” домакините поведоха в 7-ата минута, когато Джовани...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions