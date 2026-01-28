Късмет за Джокович! Контузия на Музети го лиши от почти сигурен полуфинал

Новак Джокович изкара голям късмет с класирането си за тазгодишния полуфинал на Australian Open. Успехът на сърбина дойде по служебен път, след като Лоренцо Музети поведе с два сета, но не успя да доиграе срещата. Той беше спрян от контузия, докато се целеше във втория си „мейджър“ полуфинал, който щеше да му донесе и дебют в Топ 4 на ранглистата.

- Реклама -

Двубоят започна по-добре за Джокович, който проби още в началото и поведе с 2-0. Впоследствие обаче Музети намери ритъма си и отговори с два поредни брейка, правейки резултата 4-2 в своя полза. Впоследствие сърбинът спаси три точки за пробив и намали резултата, но световният №5 също продължи да бъде ефективен на сервис. При 5-4 Музети стигна до сетпойнт след ретур в аут от страна на Джокович. Последва чудесен форхенд по правата от страна на италианеца, който му донесе успеха в първата част.

Вторият сет започна с размяна на пробиви, като Музети пръв затвърди своя и поведе с 3-1. Джокович редуцира пасива си с брейкбол, но не успя да се възползва от шанса да изравни резултата. Музети завърши сета с нов брейк за 6-3, но в последвалата почивка имаше нужда от медицинско прекъсване.

Италианецът опита да продължи, но при 1-3, 15-40 в третия сет взе решение да преустанови участието си.

Припомняме ви, че по сходен начин Григор Димитров се отказа срещу Яник Синер на 1/8-финалите на Уимбълдън! Гришо водеше с 6-3, 7-5, 2-2 след 2 часа битка на Централния корт, но внезапно получи необичайна контузия в областта на гърдите, която накара българския тенисист да се оттегли на прага на първа победа над световен №1 в Големия шлем. Така българинът не успя да достигне за втори път до четвъртфинал на Уимбълдън.