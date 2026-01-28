НА ЖИВО
          Ким Чен Ун ще обяви нови планове за ядреното възпиране на Северна Корея

          28 януари 2026 | 01:01 170
          Снимка: БГНЕС
          Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви, че „плановете от следващ етап“ за развитието на ядреното възпиране на страната ще бъдат оповестени на предстоящия конгрес на управляващата партия, съобщи държавната агенция КЦТА.

          Изявлението е направено, докато Ким е наблюдавал изпитание на балистична ракета, което подчертава продължаващия фокус на Пхенян върху развитието на стратегическите му способности.

          „Конгресът ще изясни плановете от следващ етап за по-нататъшно укрепване на ядреното възпиране на страната“, заяви Ким Чен Ун, цитиран от КЦТА.

          Северна Корея се подготвя да проведе ключов конгрес на управляващата партия през следващите седмици, който ще бъде първият подобен форум от пет години насам. Очаква се именно на него да бъдат очертани дългосрочните стратегически приоритети на режима, включително в сферата на ядрените и ракетните програми.

