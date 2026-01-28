НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Киселова от парламента: Фашизмът е най-чудовищната доктрина в историята

          28 януари 2026 | 09:45 361
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          На 27 януари светът отбеляза Международния ден в памет на жертвите на Холокоста – дата, която напомня за освобождаването през 1945 г. на един от най-ужасяващите нацистки концлагери – Аушвиц-Биркенау. По този повод народният представител от парламентарната група на БСП – Обединена левица Наталия Киселова прочете декларация от парламентарната трибуна.

          - Реклама -

          Киселова припомни, че лагерът е освободен от Червената армия, а периодът на Третия райх представлява „12-годишно тържество на антихуманизма, противоправността и антиконституционализма“. Тя подчерта, че с акт на Организация на обединените нации датата 27 януари е утвърдена като международен ден за възпоменание на жертвите на Холокоста.

          „Честването изразява нашата принадлежност към съвременната човешка цивилизация. Денят е посветен на антифашистката борба, защото отрицанието на Холокоста и на расизма е вградено в темелите на съвременната ни цивилизация“, заяви Киселова. По думите ѝ днес, както и в следващите дни, е важно непрекъснато да се мисли за опитите престъпленията на Адолф Хитлер и неговия режим да бъдат омаловажавани или дори оправдавани.

          Тя предупреди, че макар по улиците на европейските градове днес рядко да се виждат маршируващи хора с кафяви униформи, идеите на фашизма продължават да се разпространяват тихо и неусетно, прикрити в публичния шум, който размива границите между жертви и палачи.

          „Кафявите идеи се утвърждават неусетно, омешени в бръщолевене, което заличава моралните ориентири“, каза още Киселова и беше категорична, че фашизмът е най-чудовищната политическа доктрина, която човечеството е създало.

          В заключение тя подчерта, че фашизмът в България, в Европа и по света няма право на забрава, защото паметта е единственият сигурен щит срещу повторението на подобни престъпления.

          На 27 януари светът отбеляза Международния ден в памет на жертвите на Холокоста – дата, която напомня за освобождаването през 1945 г. на един от най-ужасяващите нацистки концлагери – Аушвиц-Биркенау. По този повод народният представител от парламентарната група на БСП – Обединена левица Наталия Киселова прочете декларация от парламентарната трибуна.

          - Реклама -

          Киселова припомни, че лагерът е освободен от Червената армия, а периодът на Третия райх представлява „12-годишно тържество на антихуманизма, противоправността и антиконституционализма“. Тя подчерта, че с акт на Организация на обединените нации датата 27 януари е утвърдена като международен ден за възпоменание на жертвите на Холокоста.

          „Честването изразява нашата принадлежност към съвременната човешка цивилизация. Денят е посветен на антифашистката борба, защото отрицанието на Холокоста и на расизма е вградено в темелите на съвременната ни цивилизация“, заяви Киселова. По думите ѝ днес, както и в следващите дни, е важно непрекъснато да се мисли за опитите престъпленията на Адолф Хитлер и неговия режим да бъдат омаловажавани или дори оправдавани.

          Тя предупреди, че макар по улиците на европейските градове днес рядко да се виждат маршируващи хора с кафяви униформи, идеите на фашизма продължават да се разпространяват тихо и неусетно, прикрити в публичния шум, който размива границите между жертви и палачи.

          „Кафявите идеи се утвърждават неусетно, омешени в бръщолевене, което заличава моралните ориентири“, каза още Киселова и беше категорична, че фашизмът е най-чудовищната политическа доктрина, която човечеството е създало.

          В заключение тя подчерта, че фашизмът в България, в Европа и по света няма право на забрава, защото паметта е единственият сигурен щит срещу повторението на подобни престъпления.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Терзиев: Софийското метро се разширява с 3 нови станции в район „Подуяне“

          Росица Николаева -
          Софийското метро навлиза в нов етап от своето развитие точно 28 години след първия курс на подземната железница в столицата. До 1 август 2026...
          Общество

          Екранът като бавачка: кога удобството се превръща в риск за детското развитие

          Дамяна Караджова -
          Най-малките деца се оказват сред най-активните потребители на дигитални устройства, а последиците от това все по-често тревожат специалистите.
          България

          Напрежение по оста София-Скопие: МВнР на РСМ обвини България, че се държи като „рецензент“

          Екип Евроком -
          Дипломатическото напрежение между България и Република Северна Македония (РСМ) навлезе в нова фаза на размяна на остри реплики. Външното министерство в Скопие реагира бурно...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions