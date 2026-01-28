Киселова от парламента: Фашизмът е най-чудовищната доктрина в историята

На 27 януари светът отбеляза Международния ден в памет на жертвите на Холокоста – дата, която напомня за освобождаването през 1945 г. на един от най-ужасяващите нацистки концлагери – Аушвиц-Биркенау. По този повод народният представител от парламентарната група на БСП – Обединена левица Наталия Киселова прочете декларация от парламентарната трибуна.

Киселова припомни, че лагерът е освободен от Червената армия, а периодът на Третия райх представлява „12-годишно тържество на антихуманизма, противоправността и антиконституционализма“. Тя подчерта, че с акт на Организация на обединените нации датата 27 януари е утвърдена като международен ден за възпоменание на жертвите на Холокоста.

„Честването изразява нашата принадлежност към съвременната човешка цивилизация. Денят е посветен на антифашистката борба, защото отрицанието на Холокоста и на расизма е вградено в темелите на съвременната ни цивилизация“, заяви Киселова. По думите ѝ днес, както и в следващите дни, е важно непрекъснато да се мисли за опитите престъпленията на Адолф Хитлер и неговия режим да бъдат омаловажавани или дори оправдавани.

Тя предупреди, че макар по улиците на европейските градове днес рядко да се виждат маршируващи хора с кафяви униформи, идеите на фашизма продължават да се разпространяват тихо и неусетно, прикрити в публичния шум, който размива границите между жертви и палачи.

„Кафявите идеи се утвърждават неусетно, омешени в бръщолевене, което заличава моралните ориентири“, каза още Киселова и беше категорична, че фашизмът е най-чудовищната политическа доктрина, която човечеството е създало.

В заключение тя подчерта, че фашизмът в България, в Европа и по света няма право на забрава, защото паметта е единственият сигурен щит срещу повторението на подобни престъпления.