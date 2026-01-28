Събитията на международната сцена и темата за промяна на вътрешнополитическия модел на управление се очертават като двете основни линии, по които ще се движи предстоящата предизборна кампания. Това стана ясно от анализа на политолозите Иво Инджов и Атанас Радев, както и на публициста Иван Стамболов в студиото на „Здравей, България”.

Основна интрига остава политическото бъдеще на Румен Радев и потенциалното му включване в парламентарната надпревара. Въпреки че държавният глава засегна и двете водещи теми по време на форум вчера, все още липсва окончателно потвърждение за намеренията му.

Според политолога Атанас Радев, ако президентът предприеме тази стъпка, това ще бъде прецедент. Той коментира, че Румен Радев ще остане в историята като човекът, който сам е махнал „короната си” на държавен глава, устремявайки се към това да стане глава на изпълнителната власт. Експертът прогнозира активно присъствие на президента в политическия процес: „Той ще се появява в предизборната кампания и ще разбунва духовете”.

Публицистът Иван Стамболов очерта три ключови въпроса, които стоят пред евентуалния политически проект на Радев: какъв е електоралният му профил, каква управленска програма ще предложи и с кого би влязъл в коалиция.

Иво Инджов изрази скептицизъм относно възможностите за широки партньорства. Според него, ако Радев влезе в Народното събрание, „надали може да се говори за цялостна антикопурционна коалиция”. Инджов акцентира върху необходимостта от конкретни реформи, включително смяна на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет за отпушване на избора на нов главен прокурор, както и реформа в службите за сигурност.

Втората основна тема в дискусията бе участието на България в инициативата „Съвет за мир” на Доналд Тръмп. Анализаторите повдигнаха въпроса за легитимността на подписването на подобен документ от правителство в оставка, особено при липсата на предхождащ парламентарен дебат.

Атанас Радев изрази мнение, че ситуацията поставя страната в неловка позиция пред международните партньори, особено предвид липсата на обща европейска позиция по инициативата на Тръмп. Той обърна внимание и на дипломатическия вакуум, подчертавайки, че страната ни все още няма посланик на САЩ, а „това отразява какво се случва на Балканите”.

Иван Стамболов разгледа въпроса в контекста на глобалното пренареждане на световния ред, с което България трябва да се съобразява. Неговата оценка за действията на кабинета бе критична, като той определи подписването като опит „за да се легитимира по някакъв симпатичен и провинциален начин присъствието на отиващото си правителство”. Публицистът спомена и най-интригуващата конспиративна теория около Съвета за мир – че това може да е опит за създаване на алтернатива на ООН.