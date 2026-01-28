Комо се класира за 1/4-финалите за Купата на Италия, след като победи Фиорентина като гост с 3:1.

- Реклама -

На “Артемио Франки” домакините поведоха в 7-ата минута, когато Джовани Фабиан намери Роберто Пиколи в наказателното поле и той с хубав изстрел заби топката в горния ляв ъгъл!

Авансът на Фиорентина продължи само 13 минути, след като в 20-ата минута Диего Карлос прокара топката до Сержи Роберто и бившият футболист на Барселона изравни – 1:1!

След час игра топката достигна до Нико Пас след рикошет и той с удар по тревата преодоля Оливер Кристенсен, оформяйки обрата за Комо!

Това не бе всичко и в добавеното време на срещата завърналият се след контузия Алваро Мората се разписа във вратата на “виолетовите” след подаване на Николас-Герит Кюн и така оформи крайния резултата.

С победата си във Флоренция тимът на Сеск Фабрегас си осигури битка с шампиона Наполи за място на 1/2-финалите за Купата на Италия!