      сряда, 28.01.26
          Комо се класира за 1/4-финалите за Купата на Италия

          С победата си във Флоренция тимът на Сеск Фабрегас си осигури битка с шампиона Наполи за място на 1/2-финалите за Купата на Италия

          28 януари 2026 | 00:11
          Станимир Бакалов
          Комо се класира за 1/4-финалите за Купата на Италия, след като победи Фиорентина като гост с 3:1.

          На “Артемио Франки” домакините поведоха в 7-ата минута, когато Джовани Фабиан намери Роберто Пиколи в наказателното поле и той с хубав изстрел заби топката в горния ляв ъгъл!  

          Авансът на Фиорентина продължи само 13 минути, след като в 20-ата минута Диего Карлос прокара топката до Сержи Роберто и бившият футболист на Барселона изравни – 1:1! 

          След час игра топката достигна до Нико Пас след рикошет и той с удар по тревата преодоля Оливер Кристенсен, оформяйки обрата за Комо!  

          Това не бе всичко и в добавеното време на срещата завърналият се след контузия Алваро Мората се разписа във вратата на “виолетовите” след подаване на Николас-Герит Кюн и така оформи крайния резултата.  

          С победата си във Флоренция тимът на Сеск Фабрегас си осигури битка с шампиона Наполи за място на 1/2-финалите за Купата на Италия! 

