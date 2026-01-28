Консултациите за служебен премиер влизат в решаваща фаза

Консултациите при президента Илияна Йотова за определяне на служебен министър-председател продължават и на 28 януари. Процедурата следва разпоредбите на Конституцията, която посочва общо 10 длъжностни лица, имащи право да бъдат избрани за поста.

След като председателят на парламента Рая Назарян отказа да поеме функциите на служебен премиер, държавният глава продължава срещите с останалите допустими кандидати. Първата среща за деня е насрочена за 11:00 часа в сградата на „Дондуков“ 2 с управителя на Българската народна банка Димитър Радев.

След това президентът ще проведе последователни разговори с подуправителите на централната банка – Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров. Всички те попадат сред длъжностните лица, посочени в основния закон като възможни избори за ръководител на служебно правителство.

От подписването на указа за назначаване на служебен кабинет зависи и насрочването на предсрочните парламентарни избори. По Конституция вотът трябва да се проведе в срок до два месеца след назначаването на временното правителство.