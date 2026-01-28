Красимир Вълчев: Насочваме висшето образование към нуждите на пазара на труда

Министерството на образованието и науката и Министерският съвет прилагат последователни политики за по-тясно обвързване на приема и финансирането във висшето образование с реалните потребности на пазара на труда и на обществото. Това заяви министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.
- Реклама -
По думите му образованието и пазарът на труда функционират като два различни пазара, които не винаги се развиват в синхрон.
Министърът посочи, че се увеличава приемът в инженерно-техническите, аграрните и хуманитарните науки. Определени са и приоритетни професионални направления, в които държавата насърчава обучението чрез стипендии.
Той допълни, че студентите в направленията, за които се очаква бъдещ недостиг на кадри, са освободени от такси за обучение. Сред защитените специалности вече са включени италианска филология, дирижиране на народен хор, дирижиране на народни състави, дирижиране на народен театър, както и професионалното направление „Металургия“.
Особен акцент министърът в оставка постави върху недостига на медицински сестри, който определи като един от най-сериозните проблеми в здравната система.
По отношение на медицинското образование той отбеляза, че проблемът не е в липсата на кандидати.
Вълчев напомни също, че срокът за заявяване на избор на незадължителна матура за зрелостниците изтича на 28 февруари.
Министерството на образованието и науката и Министерският съвет прилагат последователни политики за по-тясно обвързване на приема и финансирането във висшето образование с реалните потребности на пазара на труда и на обществото. Това заяви министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.
- Реклама -
По думите му образованието и пазарът на труда функционират като два различни пазара, които не винаги се развиват в синхрон.
Министърът посочи, че се увеличава приемът в инженерно-техническите, аграрните и хуманитарните науки. Определени са и приоритетни професионални направления, в които държавата насърчава обучението чрез стипендии.
Той допълни, че студентите в направленията, за които се очаква бъдещ недостиг на кадри, са освободени от такси за обучение. Сред защитените специалности вече са включени италианска филология, дирижиране на народен хор, дирижиране на народни състави, дирижиране на народен театър, както и професионалното направление „Металургия“.
Особен акцент министърът в оставка постави върху недостига на медицински сестри, който определи като един от най-сериозните проблеми в здравната система.
По отношение на медицинското образование той отбеляза, че проблемът не е в липсата на кандидати.
Вълчев напомни също, че срокът за заявяване на избор на незадължителна матура за зрелостниците изтича на 28 февруари.