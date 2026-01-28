Красимир Вълчев: Насочваме висшето образование към нуждите на пазара на труда

Министерството на образованието и науката и Министерският съвет прилагат последователни политики за по-тясно обвързване на приема и финансирането във висшето образование с реалните потребности на пазара на труда и на обществото. Това заяви министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.

- Реклама -

По думите му образованието и пазарът на труда функционират като два различни пазара, които не винаги се развиват в синхрон.

„От една страна е пазарът на образованието, а от друга – пазарът на труда. Търсенето на образование понякога се разминава с реалните потребности на икономиката. Именно затова работим за увеличаване на приема в едни професионални направления и за ограничаването му в други“,

обясни Вълчев.

Министърът посочи, че се увеличава приемът в инженерно-техническите, аграрните и хуманитарните науки. Определени са и приоритетни професионални направления, в които държавата насърчава обучението чрез стипендии.

„Имаме и защитени специалности – те са уникални по съдържание и се предлагат само в едно висше училище. Финансираме ги допълнително, за да се запазят като центрове на обучение, защото обществото има нужда от тези специалисти“,

подчерта Вълчев.

Той допълни, че студентите в направленията, за които се очаква бъдещ недостиг на кадри, са освободени от такси за обучение. Сред защитените специалности вече са включени италианска филология, дирижиране на народен хор, дирижиране на народни състави, дирижиране на народен театър, както и професионалното направление „Металургия“.

Особен акцент министърът в оставка постави върху недостига на медицински сестри, който определи като един от най-сериозните проблеми в здравната система.

„Имаме нужда от три пъти повече студенти, които да завършват тази специалност. След като миналата година премахнахме таксите за обучение, отчетохме ръст от 36 процента в приема. Това не е достатъчно, но е важна крачка напред“,

заяви Вълчев.

По отношение на медицинското образование той отбеляза, че проблемът не е в липсата на кандидати.

„Имаме интерес към обучението у нас, но висок процент от завършилите медици заминават да работят в чужбина“,

каза още министърът.

Вълчев напомни също, че срокът за заявяване на избор на незадължителна матура за зрелостниците изтича на 28 февруари.