          Кристиано Роналдо се обясни в любов на Джорджина

          28 януари 2026 | 11:08 200
          Кристиано Роналдо не пропусна да отбележи рождения ден на годеницата си, като се обясни в любов на Джорджина Родригес чрез социалните мрежи във вторник, деня, в който испанката навършва 32 години. „Честит рожден ден на жената на живота ми“, гласи надписът към снимка, на която португалският национал е заедно с Джорджина.

          Също така чрез социалните мрежи рожденичката споделя някои от подаръците, които е получила.

