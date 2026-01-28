Кристиано Роналдо се обясни в любов на Джорджина

28 януари 2026 | 11:08
20
Кристиано Роналдо не пропусна да отбележи рождения ден на годеницата си, като се обясни в любов на Джорджина Родригес чрез социалните мрежи във вторник, деня, в който испанката навършва 32 години. „Честит рожден ден на жената на живота ми“, гласи надписът към снимка, на която португалският национал е заедно с Джорджина.
- Реклама -
Също така чрез социалните мрежи рожденичката споделя някои от подаръците, които е получила.
Кристиано Роналдо не пропусна да отбележи рождения ден на годеницата си, като се обясни в любов на Джорджина Родригес чрез социалните мрежи във вторник, деня, в който испанката навършва 32 години. „Честит рожден ден на жената на живота ми“, гласи надписът към снимка, на която португалският национал е заедно с Джорджина.
- Реклама -
Също така чрез социалните мрежи рожденичката споделя някои от подаръците, които е получила.