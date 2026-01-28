Кубрат остава без кмет: общинският съвет избира временно управление след решение на ВАС

Общинският съвет в Кубрат се очаква днес да определи временно изпълняващ длъжността кмет на общината до провеждането на частични местни избори. Процедурата се задейства след окончателно решение на Върховен административен съд, с което е установено, че досегашният кмет Алкин Неби се намира в конфликт на интереси и не може да заема поста.

Според решението, излязло след проверка на Комисия за противодействие на корупцията, в периода 2021–2024 г. Алкин Неби е издавал заповеди за извънреден труд, свързан с подготовката на избори, като е включвал в тях и самия себе си. В резултат на това е получавал допълнително възнаграждение.

В понеделник Общинска избирателна комисия – Кубрат официално отне правомощията на Алкин Неби, с което бе открит пътят към назначаване на временно ръководство на общината до провеждането на нов вот.