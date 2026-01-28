Купена законно, отнета по закон: как държавата конфискува автомобил с изрядни документи

Пореден случай на отнемане на автомобил, закупен по всички законови правила. Историята разказва журналистът Румен Бахов и показва как една обикновена покупка може да се превърне в дълго и изтощително разследване за собственика.
Галина Христова купува автомобил с изрядни документи и сключен договор за покупко-продажба пред нотариус. Само 17 дни по-късно тя отива в КАТ, за да смени талона на колата, която вече е имала предишна българска регистрация. Вместо това обаче разбира, че няма да си тръгне с автомобила – оказва се, че той е обявен за издирване.
Продавачът продължава да твърди, че всичко по сделката е било законно, и я насочва към предишния собственик. Така Христова започва собствено „разследване“ и установява, че колата е препродавана няколко пъти, преди да стигне до нея.
Проверките я отвеждат до заповед, според която лицето, вписано като собственик по талон – гръцки гражданин, живеещ в Германия – има право в рамките на шест месеца да потърси автомобила си. В този период той не проявява интерес към колата, но от негово име в Германия е подаден сигнал, че превозното средство е откраднато.
След като успява да се свърже с човека, обявил колата за издирване, Христова получава неочаквано предложение – срещу 2500 евро сигналът да бъде оттеглен. Тя отказва да плати.
От полицията в Хасково обясняват случая така:
От полицията посочват, че са уведомени ДМОС-България и компетентните власти в Германия, откъдето е получен отговор, че автомобилът е обявен за издирване заради противозаконно отнемане.
Съгласно закона автомобилът подлежи на връщане на законния си собственик в 60-дневен срок. Такова явяване обаче не е последвало.
Така, въпреки че е купена напълно законно, колата не остава нито при новия си собственик, нито се връща в Германия, а преминава в собственост на държавата.