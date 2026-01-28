Купена законно, отнета по закон: как държавата конфискува автомобил с изрядни документи

Пореден случай на отнемане на автомобил, закупен по всички законови правила. Историята разказва журналистът Румен Бахов и показва как една обикновена покупка може да се превърне в дълго и изтощително разследване за собственика.

Галина Христова купува автомобил с изрядни документи и сключен договор за покупко-продажба пред нотариус. Само 17 дни по-късно тя отива в КАТ, за да смени талона на колата, която вече е имала предишна българска регистрация. Вместо това обаче разбира, че няма да си тръгне с автомобила – оказва се, че той е обявен за издирване.

Продавачът продължава да твърди, че всичко по сделката е било законно, и я насочва към предишния собственик. Така Христова започва собствено „разследване“ и установява, че колата е препродавана няколко пъти, преди да стигне до нея.

Проверките я отвеждат до заповед, според която лицето, вписано като собственик по талон – гръцки гражданин, живеещ в Германия – има право в рамките на шест месеца да потърси автомобила си. В този период той не проявява интерес към колата, но от негово име в Германия е подаден сигнал, че превозното средство е откраднато.

След като успява да се свърже с човека, обявил колата за издирване, Христова получава неочаквано предложение – срещу 2500 евро сигналът да бъде оттеглен. Тя отказва да плати.

От полицията в Хасково обясняват случая така:

„На 17.12.2024г. в сектор Пътна полиция – Хасково е постъпило заявление от Галина Христова за промяна на собствеността на лек автомобил Мерцедес. При въвеждане на данни за колата, служител установява, че тя е обявена за издирване в ШИС на 22.11.2024г. с държава Германия. В хода на проверката са снети обяснения от Христова, която посочва, че колата е закупена от димитровградско ЕООД с договор за покупко-продажба пред нотариус.“

От полицията посочват, че са уведомени ДМОС-България и компетентните власти в Германия, откъдето е получен отговор, че автомобилът е обявен за издирване заради противозаконно отнемане.

„По негови данни колата е взета от брат му, той я ползвал, но не я върнал. Напуснал е Германия и е избягал в България, където я продал заедно с документите и ключовете на автомобила. По данни на немските власти собственикът не се отказва от колата и желае да си я върне.“

Съгласно закона автомобилът подлежи на връщане на законния си собственик в 60-дневен срок. Такова явяване обаче не е последвало.

„В този законоустановен срок, собственикът или упълномощено от него лице не са се явили да приберат автомобила. След изтичането на 6-месечния срок съгл. чл.84, ал.14 от ЗМВР колата се счита за изоставена и остава в полза на държавата.“

Така, въпреки че е купена напълно законно, колата не остава нито при новия си собственик, нито се връща в Германия, а преминава в собственост на държавата.