      сряда, 28.01.26
          Икономика

          Левон Хампарцумян: Над 70% от левовете вече са извън употреба

          28 януари 2026 | 09:29 374
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Над 70% от левовете вече са извън употреба. Ние вече сме в еврова среда. Прекрасно се справихме с въвеждането на валутата. Това, което беше най-важното, че големите системи на финансовите институции направиха прехода за часове много гладко„, заяви пред БТВ финансистът Левон Хампарцумян.

          Според Левон Хампарцумян депозитите в банките също растат. Той увери, че нищо съществено няма да се промени в България след 1 февруари, когато вече официалната валута в България стане еврото. 

          И допълни: Членството ни в еврозоната помогна на пазара на имоти да се вдигне.

          Той коментира и цената на златото, която премина 5 хил. долара тройунция:

          „Балон не е във всички случаи. Кривата в момента е с възходящ тренд.“

          Той посъветва хората да не инвестират само в злато, а да влагат и в друго.

