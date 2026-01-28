Левски спечели последната си контрола преди подновяването на сезона

Левски победи Вихрен (Сандански) с 3:1 в последната си контрола от предсезонната подготовка. Двубоят се игра на стадион „Георги Аспарухов“, а „сините“ вече очакват със самочувствие директния сблъсък за трофей с Лудогорец – мачът за Суперкупата на България е на 3 февруари от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Левски откри резултата още в деветата минута след дузпа за спъване на Армстронг Око-Флекс в наказателното поле. Изпълнител на наказателния удар бе Евертон Бала, който реализира за 1:0.

През първата част Вихрен създаде няколко положения, включително удар на Марио Ивов в ръцете на Мартин Луков, както и опасни изстрели на Георги Костадинов и Ради Кирилов, които бяха блокирани.

След почивката Левски увеличи аванса си. В 48-ата минута Марин Петков подаде към Асен Митков, който центрира за Фабио Лима, а бразилецът с глава направи резултата 2:0. В 76-ата минута Асен Митков отново се разписа след комбинирана акция с Петков и Карлос Охене – 3:0.

В ответната атака Вихрен върна едно попадение чрез Даниел Манолев, който се разписа за 3:1 след грешка на Марин Петков.