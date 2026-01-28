Левски уреди Переа: вижте колко ще платят „сините“

Лидерът в efbet лига Левски окончателно спечели битката за подписа на колумбийския нападател на Локо Хуан Пeреа.

От „Герена“ ще платят на пловдивчани 400 000 евро и ще дадат процент от евентуален бъдещ трансфер на голаджията, информира „Мач телеграф“.

Той ще бъде представен в четвъртък или петък като нов футболист на „сините“.

Вчера по-рано през деня изпълнителният директор на „смърфовете“ Тома Цилев призна, че сделката за Хуан Переа е на финалната права и остава само да се сложат подписите, без обаче да пояснява кой отбор е фаворит за колумбийския нападател.

За трансфера има „вина“ и самият футболист, който е бил непреклонен в желанието си да играе със синия екип, предвид шанса на Левски да стане шампион.

От друга страна, треньорът Хулио Веласкес е настоявал именно за привличането на Переа, който наподобява много с играта си Мустафа Сангаре, с тази разлика, че има по-добър завършваш удар.

Скаутите на Левски са предложили на испанския специалист няколко други варианта, но те са били отхвърлени от треньорския щаб.