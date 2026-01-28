НА ЖИВО
      сряда, 28.01.26
          Левски уреди Переа: вижте колко ще платят „сините"

          Той ще бъде представен в четвъртък или петък като нов футболист на „сините"

          28 януари 2026 | 10:57
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лидерът в efbet лига Левски окончателно спечели битката за подписа на колумбийския нападател на Локо Хуан Пeреа.

          От „Герена“ ще платят на пловдивчани 400 000 евро и ще дадат процент от евентуален бъдещ трансфер на голаджията, информира „Мач телеграф“.

          Той ще бъде представен в четвъртък или петък като нов футболист на „сините“.

          Вчера по-рано през деня изпълнителният директор на „смърфовете“ Тома Цилев призна, че сделката за Хуан Переа е на финалната права и остава само да се сложат подписите, без обаче да пояснява кой отбор е фаворит за колумбийския нападател.

          За трансфера има „вина“ и самият футболист, който е бил непреклонен в желанието си да играе със синия екип, предвид шанса на Левски да стане шампион.

          От друга страна, треньорът Хулио Веласкес е настоявал именно за привличането на Переа, който наподобява много с играта си Мустафа Сангаре, с тази разлика, че има по-добър завършваш удар.

          Скаутите на Левски са предложили на испанския специалист няколко други варианта, но те са били отхвърлени от треньорския щаб.

          Новак Джокович: Отивах си вкъщи, той трябваше да е победителят

          Станимир Бакалов -
          Десеткратният шампион на Australian Open Новак Джокович се класира за своя 13-и полуфинал в "Мелбърн Парк", след като поставеният под №5 Лоренцо Мусети се...
          Резултати от НБА

          Станимир Бакалов -
          Тази нощ се изиграха седем мача от редовния сезон в НБА. Отново имаше супер интересни сблъсъци, като някои от тях бяха решени с минимални...
          Кристиано Роналдо се обясни в любов на Джорджина

          Станимир Бакалов -
          Кристиано Роналдо не пропусна да отбележи рождения ден на годеницата си, като се обясни в любов на Джорджина Родригес чрез социалните мрежи във вторник,...
