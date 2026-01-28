НА ЖИВО
          „Лигав имбецил“: Сикорски и Мъск се скараха заради руски атаки с насочване от Starlink

          28 януари 2026 | 11:56
          Полският външен министър Радослав Сикорски публично призова основателя на SpaceX Илон Мъск да забрани използването на спътниците Starlink за руски военни удари в Украйна, предава УНИАН. В публикация в социалната медийна платформа X, Сикорски написа:

          „Хей, велики човече, Илон Мъск, защо не спреш руснаците да използват Starlink за атаки срещу украински градове?“

          Той също така предупреди, че печалбата от военни престъпления може да навреди на марката SpaceX.

          Мъск бързо и грубо отговори на призива на Сикорски. В отговора си на публикацията на полския външен министър, американският бизнесмен на практика игнорира информацията за руски атаки, използващи сателитен интернет.

          Вместо това, Мъск заяви, че Starlink е гръбнакът на военните комуникации на Украйна.

          „Този ​​лигав имбецил дори не осъзнава, че Starlink е гръбнакът на военните комуникации на Украйна“, посочи Мъск.

