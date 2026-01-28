Лилия Стоянова – гласът на публиката на „Пирин Фолк“ във „Вечните песни“

Тази неделя, 1 февруари, от 20:00 часа по телевизия Евроком зрителите ще гледат специално издание на предаването „Вечните песни“, посветено на Лилия Стоянова – носителка на Наградата на публиката на фестивала „Пирин Фолк“.

Лилия Стоянова се утвърди като безспорния фаворит на зрителите, след като с гласа си, емоционалното присъствие и силните си изпълнения предизвика възторг и единодушна подкрепа. Отличието ѝ дойде като естествено признание за въздействието, което остави върху публиката и журито.

Във „Вечните песни“ певицата ще се срещне с квартет „Славей“ в специално музикално издание, което обещава автентично българско звучене, дълбока емоция и високо художествено ниво. Зрителите ще чуят впечатляващи песни и интерпретации, които разкриват истинската сила на нейния глас и артистичност.

Предаването се очертава като една от най-силните музикални срещи за сезона – между традицията, таланта и любовта на публиката към българската песен.

