      сряда, 28.01.26
          ГОРЕЩО
          Култура

          Лилия Стоянова – гласът на публиката на „Пирин Фолк“ във „Вечните песни“

          28 януари 2026 | 19:10
          Тази неделя, 1 февруари, от 20:00 часа по телевизия Евроком зрителите ще гледат специално издание на предаването „Вечните песни“, посветено на Лилия Стоянова – носителка на Наградата на публиката на фестивала „Пирин Фолк“.

          Лилия Стоянова се утвърди като безспорния фаворит на зрителите, след като с гласа си, емоционалното присъствие и силните си изпълнения предизвика възторг и единодушна подкрепа. Отличието ѝ дойде като естествено признание за въздействието, което остави върху публиката и журито.

          Във „Вечните песни“ певицата ще се срещне с квартет „Славей“ в специално музикално издание, което обещава автентично българско звучене, дълбока емоция и високо художествено ниво. Зрителите ще чуят впечатляващи песни и интерпретации, които разкриват истинската сила на нейния глас и артистичност.

          Предаването се очертава като една от най-силните музикални срещи за сезонамежду традицията, таланта и любовта на публиката към българската песен.

          „Вечните песни“
          Неделя, 1 февруари, от 20:00 часа – по телевизия Евроком

