Лудогорец обяви изходящ трансфер

Лудогорец и Ботев (Пловдив) финализираха успешно преговорите по сделка за отдаването под наем на крилото Емерсон Родригес, съобщи официалният сайт на „орлите“.

25-годишният колумбиец ще играе за „жълто-черните“ до лятото на 2026 година.

Емерсон се присъедини към Лудогорец преди точно една година, когато беше привлечен от бразилския гранд Васко да Гама.

От началото на сезона лявото крило взе участие в общо 17 мача на Лудогорец във всички турнири, в които вкара три гола и направи две асистенции.

„Лудогорец пожелава успех на Емерсон по време на престоя му в Ботев“, написаха разградчани.