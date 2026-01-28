НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Лудогорец обяви изходящ трансфер

          „Орлите“ пратиха крило под наем

          28 януари 2026 | 13:22 170
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лудогорец и Ботев (Пловдив) финализираха успешно преговорите по сделка за отдаването под наем на крилото Емерсон Родригес, съобщи официалният сайт на „орлите“.

          - Реклама -

          25-годишният колумбиец ще играе за „жълто-черните“ до лятото на 2026 година.

          Емерсон се присъедини към Лудогорец преди точно една година, когато беше привлечен от бразилския гранд Васко да Гама.

          От началото на сезона лявото крило взе участие в общо 17 мача на Лудогорец във всички турнири, в които вкара три гола и направи две асистенции.

          „Лудогорец пожелава успех на Емерсон по време на престоя му в Ботев“, написаха разградчани.

          Лудогорец и Ботев (Пловдив) финализираха успешно преговорите по сделка за отдаването под наем на крилото Емерсон Родригес, съобщи официалният сайт на „орлите“.

          - Реклама -

          25-годишният колумбиец ще играе за „жълто-черните“ до лятото на 2026 година.

          Емерсон се присъедини към Лудогорец преди точно една година, когато беше привлечен от бразилския гранд Васко да Гама.

          От началото на сезона лявото крило взе участие в общо 17 мача на Лудогорец във всички турнири, в които вкара три гола и направи две асистенции.

          „Лудогорец пожелава успех на Емерсон по време на престоя му в Ботев“, написаха разградчани.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Александър Овечкин  се доближи до историческа граница

          Станимир Бакалов -
          Капитанът Александър Овечкин вкара единственото попадение за Вашингтон Кепитълс при загубата с 1:5 като гост на Сиатъл Кракен. По този начин 40-годишният руснак вече...
          Тенис

          Пред нов дуел с Джокович – Яник Синер победи Бен Шелтън

          Николай Минчев -
          Яник Синер се превърна в последния полуфиналист в тазгодишното издание на Australian Open, след като спечели срещата си в сряда срещу Бен Шелтън с...
          Спорт

          Програма на ЦСКА до 31 януари

          Станимир Бакалов -
          Представителният тим на ЦСКА ще поднови тренировки утре (27 януари) след завръщането си от подготвителния лагер в Анталия. През настоящата седмица тимът на Христо...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions