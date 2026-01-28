Лула и Макрон защитиха ролята на ООН след инициативата „Съвет за мир“ на Тръмп

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва и френският държавен глава Еманюел Макрон подчертаха централната роля на Организацията на обединените нации в глобалната система за сигурност след създаването от президента на САЩ Доналд Тръмп на т.нар. „Съвет за мир“.

- Реклама -

И Бразилия, и Франция са получили покана от Тръмп да се присъединят към новата глобална структура, която американският президент възнамерява лично да оглави. Франция обаче категорично е отказала участие.

Президентът на Бразилия споделя опасенията, че Тръмп се опитва да изгради паралелна структура на ООН, „в която той да бъде собственик“. Лула е предложил дейността на „Съвета за мир“ да бъде ограничена до Газа, като в него да има място за Палестина.

В телефонен разговор във вторник Лула и Макрон са „защитили укрепването на Организацията на обединените нации“ и са се обединили около позицията, че

„инициативите за мир и сигурност трябва да бъдат в съответствие с мандатите на Съвета за сигурност на ООН“,

съобщи бразилското президентство.

Тръмп обяви инициативата „Съвет за мир“ миналата седмица по време на Световен икономически форум в Давос. Макар първоначално идеята органът да се фокусира върху възстановяването на Газа, уставът му не ограничава дейността само до палестинската територия.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху, срещу когото има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд във връзка с войната в Газа, потвърди, че Израел ще се присъедини към инициативата.