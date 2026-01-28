НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Любомир Дацов: При услугите държавата няма инструменти за ефективен контрол на цените

          28 януари 2026 | 09:18 210
          Снимка: Nova TV
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          „При масовите стоки, особено в големите търговски вериги, съществено поскъпване не се наблюдава. Процесът по въвеждането на еврото е бил съпроводен с „огромен административен натиск, който е ограничил спекулативното поведение при стоките. Там, където аз пазарувам, нещата са абсолютно под контрол„, заяви икономистът Любомир Дацов пред Нова тв.

          - Реклама -

          Различна е ситуацията при услугите, където според него държавата практически няма инструменти за ефективен контрол. Най- ярък пример за това са услугите, свързани с деца и грижа за семейството.

          Тези услуги имат поведение на монополисти“, обясни икономистът.

          Икономистът Георги Вулджев припомни опита на Хърватия, където най-високата инфлация при приемането на еврото е отчетена именно при услугите. Според него това е очакван ефект, тъй като именно там закръгляването и свободното ценообразуване се проявяват най-бързо.

          По отношение на сравненията с Хърватия Дацов подчерта, че ръстът на цените там не може да се обясни единствено с еврото. Според него ключов фактор е бил рязкото увеличение на туристическия поток и промяната в структурата на потреблението.

          По данни, цитирани от Дацов, през миналата година натискът на заплатите върху инфлацията бил около 7%, като основният фактор е бил пазарът на труда.

          „Средното увеличение на заплатите беше около 14%, а в държавния сектор – близо 20%. Приносът на държавата е очевиден“, заяви той.

          Според Вулджев няма индикации този натиск да отслабне в близко бъдеще, а прогнозите сочат относително висока инфлация, сходна с темпа, с който страната е завършила миналата година.

          Очакванията на експертите са, че средногодишната инфлация ще се задържи около 3%. Ключова роля ще има фискалната политика.

          „При масовите стоки, особено в големите търговски вериги, съществено поскъпване не се наблюдава. Процесът по въвеждането на еврото е бил съпроводен с „огромен административен натиск, който е ограничил спекулативното поведение при стоките. Там, където аз пазарувам, нещата са абсолютно под контрол„, заяви икономистът Любомир Дацов пред Нова тв.

          - Реклама -

          Различна е ситуацията при услугите, където според него държавата практически няма инструменти за ефективен контрол. Най- ярък пример за това са услугите, свързани с деца и грижа за семейството.

          Тези услуги имат поведение на монополисти“, обясни икономистът.

          Икономистът Георги Вулджев припомни опита на Хърватия, където най-високата инфлация при приемането на еврото е отчетена именно при услугите. Според него това е очакван ефект, тъй като именно там закръгляването и свободното ценообразуване се проявяват най-бързо.

          По отношение на сравненията с Хърватия Дацов подчерта, че ръстът на цените там не може да се обясни единствено с еврото. Според него ключов фактор е бил рязкото увеличение на туристическия поток и промяната в структурата на потреблението.

          По данни, цитирани от Дацов, през миналата година натискът на заплатите върху инфлацията бил около 7%, като основният фактор е бил пазарът на труда.

          „Средното увеличение на заплатите беше около 14%, а в държавния сектор – близо 20%. Приносът на държавата е очевиден“, заяви той.

          Според Вулджев няма индикации този натиск да отслабне в близко бъдеще, а прогнозите сочат относително висока инфлация, сходна с темпа, с който страната е завършила миналата година.

          Очакванията на експертите са, че средногодишната инфлация ще се задържи около 3%. Ключова роля ще има фискалната политика.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Терзиев: Софийското метро се разширява с 3 нови станции в район „Подуяне“

          Росица Николаева -
          Софийското метро навлиза в нов етап от своето развитие точно 28 години след първия курс на подземната железница в столицата. До 1 август 2026...
          Общество

          Екранът като бавачка: кога удобството се превръща в риск за детското развитие

          Дамяна Караджова -
          Най-малките деца се оказват сред най-активните потребители на дигитални устройства, а последиците от това все по-често тревожат специалистите.
          България

          Напрежение по оста София-Скопие: МВнР на РСМ обвини България, че се държи като „рецензент“

          Екип Евроком -
          Дипломатическото напрежение между България и Република Северна Македония (РСМ) навлезе в нова фаза на размяна на остри реплики. Външното министерство в Скопие реагира бурно...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions