      сряда, 28.01.26
          Марката „Нашата България“ нямала общо с Румен Радев

          кузман Илиев каза, че не са регистрация назаем

          28 януари 2026 | 17:45 390
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Марката „Нашата България“ няма общо с президента (2017-2026 г.) Румен Радев, съобщиха от екипа му.

          „Внесената регистрация на партия „Нашата България“ няма общо с Румен Радев“, посочват от пресофиса.

          В Патентното ведомство е внесена заявка за регистрация на името „Нашата България“ като търговска марка на 27 януари.

          Сред областите, за които е подадена заявката за запазване на марката „Нашата България“, са политически рекламни услуги, набиране на средства за политически цели, политически услуги, организиране на политически срещи и др

          През декември Румен Радев разсея спекулациите около друга формация.

          „Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен“, каза тогава Радев в отговор на отправените въпроси по отношение на заявките на новосформиращата се партия „Трети март“, че го възприема като свой „неформален лидер“.

          „Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“, обясни тогава той.

          Кузман Илиев председателят на друга партия, спрягана като възможна „ракета носител“ за проект на Радев – „България може“, обясни в предаването „Лице в лице“, че политическата сила е „отворена за разговор с Радев, но такъв не се е състоял“.

          „Ние имаме партия, харта, политическа резолюция, млади лица и експерти, които искат да предлагат реални решения за България. Президентът може да има своя политически проект, това не е изненада, но ние не сме регистрация назаем“, заяви Кузман Илиев.

