Марко Рубио: Иран е в най-слабата си позиция досега, протестите ще се върнат

Иран се намира в най-слабата си позиция досега, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, като прогнозира, че протестите в страната в крайна сметка ще се възобновят на фона на засилващия се натиск от страна на Вашингтон.

„Този режим вероятно е по-слаб, отколкото някога е бил, а основният проблем, пред който е изправен — за разлика от протестите, които сме виждали в миналото по други теми — е, че те нямат начин да отговорят на основните искания на протестиращите, а именно че икономиката им се срива“, заяви Рубио пред Комисията по външни отношения на Сената. - Реклама -

Гренландия: „добър резултат“ чрез преговори, не със сила

Рубио коментира и темата за Гренландия, като заяви, че очаква „добър резултат“ от започващите преговори, след като президентът Доналд Тръмп увери, че няма да използва сила за завземане на арктическия остров.

„Смятам, че разполагаме с процес, който ще ни доведе до добър резултат за всички. Дори в момента, в който говоря с вас, вече се провеждат срещи на техническо равнище между нас и нашите партньори в Гренландия и Дания“, каза Рубио.

Той подчерта, че разговорите ще се водят „по професионален и прям начин“, без излишна публичност:

„Ще се опитаме да го направим по начин, който да не прилича на медиен цирк, защото това дава по-голяма гъвкавост и на двете страни да стигнат до положителен резултат“, добави първият дипломат на САЩ.

Венецуела: САЩ се готвят за дипломатическо завръщане

По отношение на Венецуела, Рубио заяви, че САЩ ще установят дипломатическо присъствие „много скоро“.

Лора Догу, кариерен дипломат и бивш посланик в Никарагуа и Хондурас, ще оглави Отдела за венецуелските въпроси, който в момента функционира от Богота, след прекъсването на отношенията между Вашингтон и Каракас през 2019 г.

Важно:

Около 70 местни служители вече поддържат базата

Екип на място оценява условията за откриване на американско дипломатическо присъствие във Венецуела

Това ще позволи информация в реално време и контакти както с временното правителство, така и с гражданското общество и опозицията

Рубио определи временното венецуелско управление като „сътрудничещо“, макар и да призна наличието на „трудни искания“ от страна на САЩ. Той съобщи и за създаването на краткосрочен механизъм за финансиране на ключови услуги – полиция, санитарни дейности – при условие, че лекарства и оборудване се купуват директно от САЩ.

Китай: корупция и военни разследвания

Рубио коментира и последните събития в Китай, където бе обявено разследване срещу високопоставен генерал.

„Те инвестират огромни средства в своята армия и очевидно част от тези хора присвояват тези пари, а властите се опитват да се справят с това. Това е вътрешен въпрос за тяхната система“, заяви той.

На 24 януари Пекин обяви разследване срещу Чжан Юся, доскоро смятан за най-доверения военен съюзник на китайския лидер Си Дзинпин. Най-тежкото обвинение е, че генералът е изнесъл ключови технически данни за китайските ядрени оръжия към Съединените щати.