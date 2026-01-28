Марко Рубио: Иран е в най-слабата си позиция досега, протестите ще се върнат

Иран се намира в най-слабата си позиция досега, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, като прогнозира, че протестите в страната в крайна сметка ще се възобновят на фона на засилващия се натиск от страна на Вашингтон.
Гренландия: „добър резултат“ чрез преговори, не със сила
Рубио коментира и темата за Гренландия, като заяви, че очаква „добър резултат“ от започващите преговори, след като президентът Доналд Тръмп увери, че няма да използва сила за завземане на арктическия остров.
Той подчерта, че разговорите ще се водят „по професионален и прям начин“, без излишна публичност:
Венецуела: САЩ се готвят за дипломатическо завръщане
По отношение на Венецуела, Рубио заяви, че САЩ ще установят дипломатическо присъствие „много скоро“.
Лора Догу, кариерен дипломат и бивш посланик в Никарагуа и Хондурас, ще оглави Отдела за венецуелските въпроси, който в момента функционира от Богота, след прекъсването на отношенията между Вашингтон и Каракас през 2019 г.
Важно:
- Около 70 местни служители вече поддържат базата
- Екип на място оценява условията за откриване на американско дипломатическо присъствие във Венецуела
- Това ще позволи информация в реално време и контакти както с временното правителство, така и с гражданското общество и опозицията
Рубио определи временното венецуелско управление като „сътрудничещо“, макар и да призна наличието на „трудни искания“ от страна на САЩ. Той съобщи и за създаването на краткосрочен механизъм за финансиране на ключови услуги – полиция, санитарни дейности – при условие, че лекарства и оборудване се купуват директно от САЩ.
Китай: корупция и военни разследвания
Рубио коментира и последните събития в Китай, където бе обявено разследване срещу високопоставен генерал.
На 24 януари Пекин обяви разследване срещу Чжан Юся, доскоро смятан за най-доверения военен съюзник на китайския лидер Си Дзинпин. Най-тежкото обвинение е, че генералът е изнесъл ключови технически данни за китайските ядрени оръжия към Съединените щати.