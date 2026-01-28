НА ЖИВО
          Свят

          Мавриций забранява ядрените оръжия в базата на САЩ и Великобритания на остров Диего Гарсия в Индийския океан

          Властите на Мавриций възнамеряват да забранят съхранението на ядрени оръжия в съвместната база на Великобритания и САЩ на остров Диего Гарсия след предаването на архипелага Чагос, пише The Telegraph.

          Вицепремиерът на Мавриций Пол Беренже заяви, че ядрените оръжия няма да бъдат разрешени в базата, ако предаването на островите се осъществи.  По думите му „ядрените оръжия не могат да се съхраняват във военната база на Великобритания и САЩ след предаването на островите“.

          Вестникът отбелязва, че Беренже се позовава на Договора от Пелиндаба, подписан през 1996 г., който забранява съхранението и тестването на ядрени оръжия в Африка, но позволява транзита им през страните на континента.

          Обединеното кралство обяви споразумение за прехвърляне на суверенитета над архипелага Чагос на Мавриций на 3 октомври 2024 г., но контролът върху военната база ще остане на Лондон за 99 години.

          Преди това британските власти заявиха, че споразумението няма да повлияе на функционирането на военната база на Диего Гарсия. Както обаче отбелязва изданието, САЩ може да не одобрят споразумението за прехвърляне на архипелага и е необходима ратификация от британския парламент, за да влезе документът в сила.

          На 20 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече решението на Великобритания да прехвърли островите Чагос на Мавриций „акт на огромна глупост“.

          В отговор британският премиер Киър Стармър заяви, че не вижда коментарите на Тръмп за прехвърлянето на Диего Гарсия на Мавриций като опит за унижение на Лондон.

          Както обаче съобщиха медиите, на 24 януари Стармър промени решението си за прехвърляне на архипелага Чагос на Мавриций и оттегли съответния документ от парламентарно разглеждане.

