      сряда, 28.01.26
          НачалоБългарияКрими

          Мъжът, издирван от полицията във Варна, е убил жена си пред очите на детето им

          Окръжна прокуратура във Варна съобщи, че се води досъдебно производство

          28 януари 2026 | 16:42
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Издирваният от полицията под дърво и камък 31-годишен Диян Иванов е убил жена си с нож, пред очите на едно от двете им деца, пише „24 часа“, като се позовава на информация от неофициални източници.

          Убийството е извършено в малките часове на понеделник във варненското село Брестак.

          От ОДМВР-Варна разпространиха снимка на мъжа, придружена с кратка информация, че се издирва за тежко криминално престъпление.

          Официалните данни са оскъдни, от окръжна прокуратура във Варна съобщиха, че се ръководи досъдебно производство за убийство.

          Кметът на селото отказа да даде информация заради течащото разследване.

