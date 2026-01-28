НА ЖИВО
          Здраве

          Медицински хеликоптер транспортира 5-годишно дете от Ямбол до Пловдив

          То ще бъде прието в инфекциозна клиника в Пловдив

          Снимка: БГНЕС
          Медицински хеликоптер е задействан, за да транспортира 5-годишно дете от Ямбол до Пловдив.

          Въздушната линейка е излетяла от градския стадион в Ямбол в 16:28 ч., като се очаква по план да кацне на хеликоптерна площадка в Пловдив в 17:08 ч., съобщи директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Ямбол д-р Веселина Коева, цитирана от БТА.

          Детето е транспортирано първоначално от екип на спешна помощ от Елхово до ямболската болница „Св. Пантелеймон“. Прието е с гърчова симптоматика, а след преглед от педиатър и направени изследвания е установено, че е с грип тип А, усложнен с възпалителен процес, със съмнение за енцефалит.

          Въпреки че гърчовете са били овладени, медицинските специалисти са преценили, че съществува риск състоянието на детето да се усложни при продължителен автомобилен транспорт. Поради тази причина е взето решение за въздушен медицински транспорт, с цел по-бързо и безопасно придвижване.

          Детето ще бъде прието в инфекциозна клиника в Пловдив, след предварителна уговорка с приемащ лекар и готовност за лечение.

          Решението е взето в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и „България Хели Мед Сървиз“.

